"Запад согласовал Буданова на президента": в Украине опровергли фейк российской пропаганды

Что предшествовало

В ряде СМИ появилась информация о том, что руководитель ГУР Кирилл Буданов планирует стать следующим президентом Украины. Средства массовой информации заявляют, что такой план уже согласован в ЦРУ и МИ-6.

Эти данные кремлевские пропагандисты создали на основе "собственных источников", заявлений предателя Олега Царева и несуществующих результатов опроса КМИС.

Опровержение фейка

Как заявляют в SPRAVDI, подобные данные являются очередным российским фейком.

Ведь опрос КМИС, на который ссылаются российские СМИ, был опубликован в июне 2024 по случаю пятилетия пребывания Владимира Зеленского на посту президента. Опрос содержит исключительно данные о динамике уровня доверия главе государства и политической партии "Слуга народа". В нем не оценивался "политический рейтинг" Буданова.

Кроме этого, следует отметить, что бывший нардеп Царев с 2014 года находится на территории РФ и оккупированных территориях Украины. Он активно сотрудничает с российскими спецслужбами и регулярно распространяет фейки.

И основное – Буданов неоднократно заявлял об отсутствии у него политических амбиций.

"Вброс о Буданове – это часть информационной спецоперации, направленной на дискредитацию военно-политического руководства Украины", - говорится в сообщении.

Фейки РФ с участием Буданова

Российские медиа неоднократно распространяли фейковые новости о руководителе ГУР Кирилле Буданове. В конце марта они придумали фейк с привлечением бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова, якобы заменив его на Буданова, чтобы "довести" причастность Украины к теракту в "Крокус Сити" под Москвой 22 марта.

Ранее кремлевские пропагандисты такжеугадали фейк о якобы смерти Кирилла Буданова, использовав логотип одного из украинских СМИ для распространения этой ложной информации.

Кроме того, в июне 2023 года немецкое издание Stern опровергло российский фейк, согласно которому глава ГУР МО Кирилл Буданов якобы находится в коме .

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