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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Захід побоюється програшу Росії у війні, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Країни Заходу побоюються програшу Росії у війні. Але це так не працює, і вони повинні дати Україні зброю для перемоги.

По це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я вважаю, що партнери бояться програшу Російської Федерації в цій війні. Вони хотіли би, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика", - сказав Зеленський.

Але, як заявив президент, "так воно не працює".

"Щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають", - додав він.

Перемога у війні

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 15 травня заявив, що США допомагають забезпечувати Україну засобами, аби досягти перемоги у війні.

За даними Індексу сприйняття демократії 2024 року. 34% мешканців 52 країн світу вважають, що США, ЄС та НАТО зробили замало, щоб допомогти Україні під час війни.

Як свідчать дані опитування Центру Разумкова, наприкінці березня 2024 року 83% в Україні опитаних вірили в перемогу у війні з Росією.

За даними КМІС, лютому 2024 року 49% українців заявляли, що Захід продовжує підтримувати Україну. Проте 44% вважали, що Захід утомився від України, а його підтримка слабка.

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