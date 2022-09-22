У разі ядерного удару РФ постраждає не лише Україна, - ГУР
У разі завдання ядерного удару Росією по Україні постраждають також країни Чорноморського регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького в інтерв'ю ITV News.
За його словами, застосування ядерної зброї Росією у війні проти України є можливим. Кремль у такий спосіб може спробувати зупинити просування ЗСУ та знищити нашу державу.
"Це загроза для інших країн. Вибух тактичної ядерної зброї вплине не тільки на Україну, а й на Чорноморський регіон", - підкреслив Скібіцький.
Співробітник ГУР деталізував, що наслідки застосування ядерної зброї можуть у тому числі вплинути на Польщу, Туреччину та Болгарію.
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив Заходу застосувати ядерну зброю , наголосивши, що його заява "не є блефом".
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