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У разі ядерного удару РФ постраждає не лише Україна, - ГУР

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Київ, Четвер 22 вересня 2022 17:56
У разі ядерного удару РФ постраждає не лише Україна, - ГУР Ілюстративне фото: у разі ядерного удару РФ постраждає не лише Україна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У разі завдання ядерного удару Росією по Україні постраждають також країни Чорноморського регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького в інтерв'ю ITV News.

За його словами, застосування ядерної зброї Росією у війні проти України є можливим. Кремль у такий спосіб може спробувати зупинити просування ЗСУ та знищити нашу державу.

"Це загроза для інших країн. Вибух тактичної ядерної зброї вплине не тільки на Україну, а й на Чорноморський регіон", - підкреслив Скібіцький.

Співробітник ГУР деталізував, що наслідки застосування ядерної зброї можуть у тому числі вплинути на Польщу, Туреччину та Болгарію.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив Заходу застосувати ядерну зброю , наголосивши, що його заява "не є блефом".

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