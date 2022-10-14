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Запад планирует избежать паники, если Путин применит ядерную бомбу в Украине, - СМИ

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Пятница 14 октября 2022 22:10
Запад планирует избежать паники, если Путин применит ядерную бомбу в Украине, - СМИ Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На Западе начали разрабатывать планы по предотвращению паники в случае, если президент РФ Владимир Путин все же решит применить ядерное оружие в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Запад до сих пор считает ядерный кризис крайне маловероятным, но западные государства решили пересмотреть планы по оказанию чрезвычайной помощи и поддержки боящегося ядерной эскалации населения", - заявил западный чиновник на условиях анонимности.

Как сообщает издание, о каких именно мерах идет речь пока неизвестно. Однако, по словам чиновника, правительства западных стран занимаются предусмотрительным планированием на случай ряда возможных сценариев. Также он добавил, что заявления Путина о возможном применении ядерного оружия крайне безответственны и это может нарушить табу, которое существовало с 1945 года.

The Guardian напомнило, что во времена "холодной войны" на Западе часто проводились информационные кампании о действиях в случае ядерного конфликта, и их часто высмеивали из предположения, что в ядерной войне вообще можно выжить.

Напомним, что НАТО отреагирует на использование ядерного оружия против Украины.

Также в разведке заявили, что в случае ядерного удара РФ пострадает не только Украина.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам пригрозил Западу применить ядерное оружие , подчеркнув, что его заявление "не является блефом".

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