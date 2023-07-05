Захід отримав щасливий білет, а Україні доводиться "вигризати зубами" допомогу, - Подоляк

Захід витягнув щасливий лотерейний білет спостерігаючи за тим, як знищується бойовий потенціал Російської Федерації. Водночас Україні доводиться "вигризати зубами" рішення щодо допомоги.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт .

За словами Подоляка, Заходу вдалось витягнути золотий щасливий лотерейний білет спостерігаючи за тим, як Україна, яка веде боротьбу за існування й власноруч знищує бойовий потенціал Російської Федерації - головного стратегічного супротивника.

"Усе, що вам треба, - ухвалити рішення про тилове забезпечення та підставити логістичне плече: передати необхідну зброю, запустити потужності свого ВПК, водночас оновивши власні склади. І ви… вагаєтесь", - пише Подоляк.

На жаль, як відзначив радник голови Офісу президента, Україні доводиться "буквально вигризати зубами" рішення, витрачаючи місяці на пустопорожню балаканину й лобістські інформаційні кампанії.

"Український народ не лише нагадав західному світу, ким він є та на чому ґрунтується, але й продовжує нагадувати його політичним елітам, що таке справжня воля та відповідальність", - відзначив Подоляк.