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Запад получил счастливый билет, а Украине приходится "выгрызать зубами" помощь, - Подоляк

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Среда 05 июля 2023 15:02
Запад получил счастливый билет, а Украине приходится "выгрызать зубами" помощь, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Запад вытянул счастливый лотерейный билет наблюдая за тем, как уничтожается боевой потенциал Российской Федерации. В то же время Украине приходится "выгрызать зубами" решение о помощи.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

По словам Подоляка, Западу удалось вытянуть золотой счастливый лотерейный билет наблюдая за тем, как Украина, которая ведет борьбу за существование и собственноручно уничтожает боевой потенциал Российской Федерации - главного стратегического противника.

"Все, что вам нужно, - принять решение о тыловом обеспечении и подставить логистическое плечо: передать необходимое оружие, запустить мощности своего ВПК, одновременно обновив собственные склады. И вы... колеблетесь", - пишет Подоляк.

К сожалению, как отметил советник главы Офиса президента, Украине приходится "буквально выгрызать зубами" решения, тратя месяцы на пустую болтовню и лоббистские информационные кампании.

"Украинский народ не только напомнил западному миру, кем он является и на чем основывается, но и продолжает напоминать его политическим элитам, что такое настоящая воля и ответственность", - отметил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украина будет считать победой в войне над Россией восстановление территориальной целостности по состоянию на 1991 год.

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