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Запад может разрешит Украине бить вглубь РФ, но с отсрочкой, - Чернев

Вторник 08 октября 2024 15:46
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Запад может разрешит Украине бить вглубь РФ, но с отсрочкой, - Чернев Фото: Егор Чернев, народный депутат от фракции "Слуга Народа", заместитель главы Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки (sluga-narodu.com)
Автор: Сергей Пышкин, Дмитрий Олейник

Запад может снять ограничения на удары вглубь Российской Федерации (РФ) для Украины во время заседания группы "Рамштайн". Впрочем, возможно и то, что анонс решения будет отсроченным.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга Народа", заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

По словам Чернева, во время предстоящего заседания группы "Рамшайне" есть смысл ожидать решения по снятию вышеупомянутых ограничений. В то же время возможно и то, что "анонсы" состоятся уже на территории России.

"Я предполагаю, что решение может быть там (на "Рамштайн" - ред.) принято, но не анонсировано, чтобы, например, не готовить РФ к каким-то изменениям на поле боя", - пояснил он.

Другой сценарий заключается в том, что решение могут принять, но анонс отсрочат до завершения выборов президента в Соединенных Штатов Америки (США).

"Такое также может быть. Поэтому посмотрим, но я надеюсь, что все же будут приняты (решения - ред.). Главное, чтобы были приняты. Анонсы - это уже потом", - добавил он.

Удары вглубь России

Одним из ключевых вопросов относительно помощи Украине со стороны США является разрешение на удары вглубь России с использованием переданного оружия.

Украинские чиновники неоднократно обращались к Штатам с просьбой разрешить такие атаки, поскольку это позволило бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) обстреливать аэродромы и другие стратегические объекты на территории страны-террориста.

Ожидалось, что США объявят о снятии ограничений для украинских военных по атакам на военные цели в России после визита президента Украины Владимира Зеленского, но этого не произошло.

По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, первыми о снятии ограничений на удары узнают сами же россияне.

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