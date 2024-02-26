Захід має зробити більше, щоб дозволити Україні виграти війну, - Кемерон

Відповідаючи на запитання, чи зробила Європа все можливе для підтримки України, Девід Кемерон відповів, що ні.

"Є багато позитивних змін. Але чи зробили ми достатньо разом? Ні. Україна не має достатньо снарядів. Україна потребує підтримки Сполучених Штатів. Україні потрібно більше фінансування, а також озброєння. Тому ми повинні бути вірними тому, що сказали, ми говоримо, що підтримуємо Україну, ми віримо в українців. Тоді ми маємо доводити це за допомогою зброї, грошей, дипломатичної, військової та моральної підтримки", - сказав Кемерон.

Міністр вважає, що Заходу потрібно зробити більше за підтримки України.

"Вважаю, що трагедія в тому, що ми маємо зробити більше, щоб дозволити Україні виграти цю битву, відштовхнути Росію. Це й так зайняло надто багато часу. Цей шлях, який ми розпочали з дискусій по всій моралі війни, до того, де ми зараз з військовою підтримкою. Але навіть те, що ми маємо зараз - недостатньо. Є країни, яким потрібно проаналізувати своє озброєння, а також те, що вони надають Україні та зробити свої ресурси доступнішими для України", - заявив Кемерон.

За словами міністра, Україні треба надати все необхідне. Але вирішувати результат війни треба Україні.

"Я вважаю, що наше завдання як союзників та друзів України – підтримати Україну, дати їй гроші, зброю, допомогти у боротьбі. І тоді це вже завдання України, коли вони хочуть обговорити, яким чином покінчити з цим конфліктом. Це українцям вирішувати", - сказав міністр закордонних справ.

Підтримка Великобританії України

Великобританія з перших днів повномасштабного вторгнення Росії допомагає Україні фінансово, зброєю та навчанням військових.

Раніше ми писали, що Велика Британія виділить майже 11 млн доларів гуманітарного фінансування Україні.

До речі, Британія оголосила про пакет боєприпасів для України на 310 млн доларів.