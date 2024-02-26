Запад должен сделать больше, чтобы позволить Украине выиграть войну, - Кемерон

Отвечая на вопрос, сделала ли Европа все возможное для поддержки Украины, Дэвид Кемерон ответил, что нет.

"Есть много положительных перемен. Но сделали ли мы достаточно вместе? Нет. У Украины нет достаточно снарядов. Украина нуждается в поддержке Соединенных Штатов. Украине нужно большее финансирование, а также вооружение. Поэтому мы должны быть верны тому, что сказали, мы говорим, что поддерживаем Украину, мы верим в украинцев. Тогда мы должны доказывать это с помощью оружия, денег, дипломатической, военной и моральной поддержки", - сказал Кемерон.

Министр считает, что Западу нужно сделать больше для поддержки Украины.

"Считаю, что трагедия в том, что мы должны сделать больше, чтобы позволить Украине выиграть эту битву, оттолкнуть Россию. Это и так заняло слишком много времени. Этот путь, который мы начали с дискуссий по всей морали войны, к тому, где мы сейчас с военной поддержкой. Но даже то, что мы имеем сейчас - недостаточно. Есть страны, которым нужно проанализировать свое вооружение, а также то, что они предоставляют Украине и сделать свои ресурсы более доступными для Украины", - заявил Кемерон.

По словам министра, Украине нужно дать все необходимое. Но решать исход войны нужно Украине.

"Я считаю, что наша задача как союзников и друзей Украины – поддержать Украину, дать ей деньги, оружие, помочь в борьбе. И тогда это уже задача Украины, когда они хотят обсудить, каким образом покончить с этим конфликтом. Это украинцам решать", - сказал министр иностранных дел.

Поддержка Великобритании Украины

Великобритания с первых дней полномасштабного вторжения России помогает Украине финансово, оружием и обучением военных.

Ранее мы писали, что Великобритания выделит почти 11 млн долларов гуманитарного финансирования Украине.

К слову, Британия объявила о пакете боеприпасов для Украины на 310 млн долларов.