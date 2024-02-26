Запад должен сделать больше, чтобы позволить Украине выиграть войну, - Кемерон

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон сказал, что Западу нужно сделать больше, для победы Украине в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.
Отвечая на вопрос, сделала ли Европа все возможное для поддержки Украины, Дэвид Кемерон ответил, что нет.
"Есть много положительных перемен. Но сделали ли мы достаточно вместе? Нет. У Украины нет достаточно снарядов. Украина нуждается в поддержке Соединенных Штатов. Украине нужно большее финансирование, а также вооружение. Поэтому мы должны быть верны тому, что сказали, мы говорим, что поддерживаем Украину, мы верим в украинцев. Тогда мы должны доказывать это с помощью оружия, денег, дипломатической, военной и моральной поддержки", - сказал Кемерон.
Министр считает, что Западу нужно сделать больше для поддержки Украины.
"Считаю, что трагедия в том, что мы должны сделать больше, чтобы позволить Украине выиграть эту битву, оттолкнуть Россию. Это и так заняло слишком много времени. Этот путь, который мы начали с дискуссий по всей морали войны, к тому, где мы сейчас с военной поддержкой. Но даже то, что мы имеем сейчас - недостаточно. Есть страны, которым нужно проанализировать свое вооружение, а также то, что они предоставляют Украине и сделать свои ресурсы более доступными для Украины", - заявил Кемерон.
По словам министра, Украине нужно дать все необходимое. Но решать исход войны нужно Украине.
"Я считаю, что наша задача как союзников и друзей Украины – поддержать Украину, дать ей деньги, оружие, помочь в борьбе. И тогда это уже задача Украины, когда они хотят обсудить, каким образом покончить с этим конфликтом. Это украинцам решать", - сказал министр иностранных дел.
Великобритания с первых дней полномасштабного вторжения России помогает Украине финансово, оружием и обучением военных.
Ранее мы писали, что Великобритания выделит почти 11 млн долларов гуманитарного финансирования Украине.
К слову, Британия объявила о пакете боеприпасов для Украины на 310 млн долларов.
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