Захід має встановити власні червоні лінії, а не думати про лінії Путіна, - дипломат

"Росія продовжує говорити, якщо ви зробите це, якщо ви перетнете ту чи іншу червону лінію, ми можемо піти на ескалацію. Чому б нам не перевернути ситуацію і не сказати їм: "У нас є лінії, і якщо ви розбомбите ще одну цивільну будівлю, то не варто дивуватися, якщо, скажімо, ми поставимо крилаті ракети Taurus чи Америка дозволить Україні завдати ударів по військових цілях на території Росії", - сказав 78-річний колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки.

Таким чином, тягар рішення про те, чи перетинати червоні лінії, чи відповідати за наслідки, ляже на Москву, зазначив Ішингер.

На початку цього місяця він провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити наступний мирний саміт.