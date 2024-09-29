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Захід має встановити власні червоні лінії, а не думати про лінії Путіна, - дипломат

Фото: німецький дипломат Вольфганг Ішингер (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Заходу слід менше турбуватися про червоні лінії російського диктатора Володимира Путіна та встановлювати свої власні, вважає досвідчений німецький дипломат Вольфганг Ішингер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Росія продовжує говорити, якщо ви зробите це, якщо ви перетнете ту чи іншу червону лінію, ми можемо піти на ескалацію. Чому б нам не перевернути ситуацію і не сказати їм: "У нас є лінії, і якщо ви розбомбите ще одну цивільну будівлю, то не варто дивуватися, якщо, скажімо, ми поставимо крилаті ракети Taurus чи Америка дозволить Україні завдати ударів по військових цілях на території Росії", - сказав 78-річний колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки.

Таким чином, тягар рішення про те, чи перетинати червоні лінії, чи відповідати за наслідки, ляже на Москву, зазначив Ішингер.

На початку цього місяця він провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити наступний мирний саміт.

 

Раніше в Інституті вивчення війни заявили, що операція Сил оборони на території Курської області продемонструвала, наскільки порожніми є "червоні лінії" Росії. Незважаючи на поступ українських бійців, ворог досі не бажає оголошувати війну, військовий стан чи нову хвилю мобілізації.

Український президент Володимир Зеленський обговорив дозвіл на удари вглиб Росії з усіма партнерами. Результату поки що немає, але відомо одне - першими про дозвіл дізнаються росіяни.

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Війна Росії проти УкраїниВолодимир Путін