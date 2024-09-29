Запад должен установить собственные красные линии, а не думать о линиях Путина, - дипломат

"Россия продолжает говорить, если вы сделаете это, если вы пересечете ту или иную красную линию, мы можем пойти на эскалацию. Почему бы нам не перевернуть ситуацию и не сказать им: "У нас есть линии, и если вы разбомбите еще одно гражданское здание, то не стоит удивляться, если, скажем, мы поставим крылатые ракеты Taurus или Америка позволит Украине нанести удары по военным целям на территории России", — сказал 78-летний бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности.

Таким образом, бремя решения о том, пересекать ли красные линии, или отвечать за последствия, ляжет на Москву, отметил Ишингер.

В начале этого месяца он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить последующий мирный саммит.