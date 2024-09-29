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Запад должен установить собственные красные линии, а не думать о линиях Путина, - дипломат

Фото: немецкий дипломат Вольфганг Ишингер (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Западу следует меньше беспокоиться о красных линиях российского диктатора Владимира Путина и устанавливать свои собственные, считает опытный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Россия продолжает говорить, если вы сделаете это, если вы пересечете ту или иную красную линию, мы можем пойти на эскалацию. Почему бы нам не перевернуть ситуацию и не сказать им: "У нас есть линии, и если вы разбомбите еще одно гражданское здание, то не стоит удивляться, если, скажем, мы поставим крылатые ракеты Taurus или Америка позволит Украине нанести удары по военным целям на территории России", — сказал 78-летний бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности.

Таким образом, бремя решения о том, пересекать ли красные линии, или отвечать за последствия, ляжет на Москву, отметил Ишингер.

В начале этого месяца он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить последующий мирный саммит.

 

Ранее в Институте изучения войны заявили, что операция Сил обороны на территории Курской области продемонстрировала, насколько пустыми являются "красные линии" России. Несмотря на продвижение украинских бойцов, враг до сих пор не желает объявлять войну, военное положение или новую волну мобилизации.

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил разрешение на удары вглубь России со всеми партнерами. Результата пока нет, но известно одно - первыми о разрешении узнают россияне.

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