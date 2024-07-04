Захід має прискорити надання озброєнь для оснащення нових бригад ЗСУ, - ISW

Зазначається, що своєчасна і належна західна безпекова допомога залишається вирішальним фактором, що визначає, коли та в якому масштабі Сили оборони зможуть перехопити ініціативу на полі бою та провести у майбутньому оперативні контрнаступальні операції.

В ISW послалися на інтерв'ю президента Володимира Зеленського агентству Bloomberg, в якому він заявив, що для контрнаступу щонайменше 10 новостворених бригад ЗСУ потребують важкої техніки - бойових механізованих машин, бронетранспортерів, танків і важкої артилерії. А командир однієї з бригад, що нині перебуває в районі Часового Яру зазначив, що українські сили скоріше потребують боєприпасів, ніж живої сили.

У звіті також послалися на слова Зеленського про те, що військова техніка надто довго прибуває на фронт. Таким чином він повторив свої коментарі від початку червня 2024 року про те, що повільне прибуття американської допомоги у сфері безпеки, ускладнює зусилля України щодо оснащення резервних бригад, а також достатнього для їхнього залучення до оборонних операцій.

"Останніми місяцями українські ЗМІ регулярно наголошували на відсутності достатньої кількості матеріальних засобів для оснащення всіх нових українських бригад, які зараз формуються, і поточні повідомлення свідчать про те, що Україна не зможе повністю укомплектувати всі свої майбутні бригади без надходження додаткової західної безпекової допомоги. Багатомісячна затримка західної допомоги посилила виклики, пов'язані з мобілізаційними зусиллями країни", - йдеться у звіті.

Як не допустити затягування війни

В ISW також зазначили, що здатність України проводити оперативно вагомі контрнаступальні операції у потрібний для неї час, має вирішальне значення для уникнення затягування війни. Теорія перемоги російського диктатора Володимира Путіна, згідно з якою Росія зможе повільно просуватися в Україні до нескінченності, стимулює його затягувати війну та зміцнює його прихильність до знищення української державності. В Інституті переконані, що Путін навряд чи змінить свої розрахунки, якщо Україна не завдасть суттєвих поразок російським військам.

"Україна не має часу і гнучкості, щоб чекати на західну безпекову допомогу для оснащення нових підрозділів. Російські війська, найімовірніше, зараз намагаються використати ініціативу на всьому театрі бойових дій, щоб змусити Київ виділити особовий склад і матеріально-технічні засоби для поточних оборонних операцій та не дозволити Силам оборони накопичити вирішальну кількість особового складу і ресурсів, необхідних для протистояння цій ініціативі", - йдеться у звіті.

В ISW переконані, що чим довше ЗСУ будуть чекати на оснащення і розгортання нових бригад, тим у росіян буде більше можливостей для того, щоб перешкодити українським зусиллям зосередити нову бойову міць, яка ще не була задіяна, для проведення майбутніх контрнаступальних операцій.

У звіті припускають, що західна безпекова допомога, яка дозволить українським військам оснастити нові підрозділи, послабить цей тиск, а більша впевненість у тому, які сили будуть доступні, дозволить Україні розпочати конкретне планування майбутніх контрнаступальних операцій.

"Західна безпекова допомога, яка вчасно і на регулярній основі забезпечить українські війська необхідним обладнанням та зброєю в обсязі, необхідному для операцій зі звільнення тимчасово окупованих територій, залишається єдиним можливим шляхом для зниження нинішньої прихильності Путіна до знищення державності та ідентичності України", - йдеться у звіті ISW.