Запад должен ускорить передачу оружия для оснащения новых бригад ВСУ, - ISW

Отмечается, что своевременная и надлежащая западная помощь по безопасности, остается решающим фактором, определяющим, когда и в каком масштабе Силы обороны смогут перехватить инициативу на поле боя и провести в будущем оперативные контрнаступательные операции.

В ISW сослались на интервью президента Владимира Зеленского агентству Bloomberg, в котором он заявил, что для контрнаступления по меньшей мере 10 новосозданных бригад ВСУ нуждаются в тяжелой технике - боевых механизированных машинах, бронетранспортерах, танках и тяжелой артиллерии. А командир одной из бригад, которая нынче находится в районе Часового Яра отметил, что украинские силы больше нуждаются в боеприпасах, чем в живой силе.

В отчете также сослались на слова Зеленского о том, что военная техника слишком долго прибывает на фронт. Таким образом он повторил свои комментарии от начала июня 2024 года о том, что медленное прибытие американской помощи в сфере безопасности, затрудняет усилия Украины по оснащению резервных бригад, а также достаточного для их привлечения к оборонительным операциям.

"В последние месяцы украинские СМИ регулярно отмечали отсутствие достаточного количества материальных средств для оснащения всех новых украинских бригад, которые сейчас формируются, и текущие сообщения свидетельствуют о том, что Украина не сможет полностью укомплектовать все свои будущие бригады без поступления дополнительной западной помощи в сфере безопасности. Многомесячная задержка западной помощи усилила вызовы, связанные с мобилизационными усилиями страны", - говорится в отчете.

Как не допустить затягивания войны

В ISW также отметили, что способность Украины проводить оперативно весомые контрнаступательные операции в нужное для нее время, имеет решающее значение для избежания затягивания войны. Теория победы российского диктатора Владимира Путина, согласно которой Россия сможет медленно продвигаться в Украине до бесконечности, стимулирует его затягивать войну и укрепляет его приверженность к уничтожению украинской государственности. В Институте убеждены, что Путин вряд ли изменит свои расчеты, если Украина не нанесет существенных поражений российским войскам.

"У Украины нет времени и гибкости, чтобы ждать западную помощь по безопасности для оснащения новых подразделений. Российские войска, скорее всего, сейчас пытаются использовать инициативу на всем театре боевых действий, чтобы заставить Киев выделить личный состав и материально-технические средства для текущих оборонительных операций и не позволить Силам обороны накопить решающее количество личного состава и ресурсов, необходимых для противостояния этой инициативе", - говорится в отчете.

В ISW убеждены, что чем дольше ВСУ будут ждать оснащения и развертывания новых бригад, тем у россиян будет больше возможностей для того, чтобы помешать украинским усилиям сосредоточить новую боевую мощь, которая еще не была задействована, для проведения будущих контрнаступательных операций.

В отчете предполагают, что западная помощь по безопасности, которая позволит украинским войскам оснастить новые подразделения, ослабит это давление, а большая уверенность в том, какие силы будут доступны, позволит Украине начать конкретное планирование будущих контрнаступательных операций.

"Западная помощь в сфере безопасности, которая вовремя и на регулярной основе обеспечит украинские войска необходимым оборудованием и оружием в объеме, необходимом для операций по освобождению временно оккупированных территорий, остается единственным возможным путем для снижения нынешней приверженности Путина к уничтожению государственности и идентичности Украины", - говорится в отчете ISW.