В ISW зробили припущення, навіщо окупанти активізувалися на Торецькому напрямку

Взаємозв’язок між поточними наступальними операціями Росії на напрямках Часів Яр, Торецьк і Авдіївка вказує на те, що Москва може використати поточний тиск на Торецьк для просування або в районі Часового Яру, або в районі Авдіївки.

В ISW зауважили, що російські підготовчі заходи, які можуть підтримувати відразу кілька планів, свідчать про більш розвинений рівень оперативного планування та передбачення, ніж раніше. Однак здатність цього оперативного планування досягти результатів буде обмежена загальним низьким тактичним потенціалом російських сил, які зараз воюють у цих районах, зазначили аналітики.

Якщо російські війська зможуть розвинути більший виступ у загальному районі Шуми-Південне-Північне-Торецьк, тоді вони зможуть більш достовірно загрожувати Часовому Яру з півдня, доповнюючи триваючі наступальні зусилля на північ від Часового Яру поблизу Калинівки, вважають в Інституті.

Російські війська продовжували наступати в районі на південь і південний схід від Часового Яру, зокрема поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки, що свідчить про те, що російське командування залишається зацікавленим принаймні у збереженні доступу до південного флангу району Часового Яру. Нещодавнє просування росіян у Майорському (на схід від Торецька) створило позиції російських військ на східному (лівому) березі каналу Сіверський Донець-Донбас, дозволяючи їм просуватися до Часового Яру з півдня вздовж одного берега каналу, а не намагатися перетнути територію каналізації у північному та східному Часовому Яру.

Експерти ISW припускають, що російське командування, можливо, вирішило посилити наступальні операції під Торецьком у середині червня саме тому, що цей район пропонує російським військам гнучкий пункт відправлення, з якого вони можуть атакувати на північ у напрямку Часового Яру або на захід/південний захід у напрямку Авдіївки, залежно від того, який маршрут атаки російське командування вважає найбільш перспективним.

Проте, як раніше зазначав ISW, основна концентрація російських сил у районі Торецька сформована з менш якісних сил бойовиків ДНР і територіальних військ, яким, ймовірно, буде важко правильно виконувати атаки, особливо враховуючи, що Україна отримає додаткову військову допомогу протягом найближчих тижнів і місяців.