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Захід адаптує військову допомогу Україні, - Блінкен

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Вашингтон, Середа 18 січня 2023 01:34
Захід адаптує військову допомогу Україні, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Західні країни адаптують свою військову допомогу Україні, рішуче налаштовані на те, щоб Київ "добився успіху на полі бою".

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він зазначив, що Вашингтон надавав Києву, розвивалася впродовж усієї війни, оскільки Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні "те, що їй потрібно для успіху на полі бою".

"У міру того, як ця агресія розвивалася, розвивалася і наша допомога Україні, щоб переконатися, що вона має все необхідне, щоб протистояти агресії", - сказав Блінкен.

Він також анонсував більше оголошень щодо зустрічі у форматі "Рамштайн". Блінкен не став вдаватися до подробиць про те, що ще США можуть надати Україні.

"Ми продовжуємо адаптуватися на цьому шляху. Зрештою, ми налаштовані на те, щоб Україна мала все необхідне для досягнення успіху на полі бою", - сказав держсекретар.

Він повторив, що найшвидший спосіб покласти край війні - це "дати Україні сильну руку на полі бою", що, за його словами, роблять США.

Нагадаємо, глава Пентагону Остін у контексті майбутньої зустрічі "Рамштайн" зазначив, що Штати підтримуватимуть Україну, поки це буде необхідно.

Також РБК-Україна розповідала, що відомо про нову зустріч у форматі "Рамштайн" і чого від неї чекати.

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Ентоні Блінкен
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