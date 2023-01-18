ua ru
Ср, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Запад адаптирует военную помощь Украине, - Блинкен

Новина українською →
Вашингтон, Среда 18 января 2023 01:34
Запад адаптирует военную помощь Украине, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Западные страны адаптируют свою военную помощь Украине, решительно настроены на то, чтобы Киев "добился успеха на поле боя".

Об этом заявил госссекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он отметил, что Вашингтон оказывал Киеву, развивалась на протяжении всей войны, поскольку Соединенные Штаты полны решимости дать Украине "то, что ей нужно для успеха на поле боя".

"По мере того, как эта агрессия развивалась, развивалась и наша помощь Украине, чтобы убедиться, что у нее есть все необходимое, чтобы противостоять агрессии", - сказал Блинкен.

Он также анонсировал больше объявлений касательно встречи в формате "Рамштайн". Блинкен не стал вдаваться в подробности о том, что еще США могут предоставить Украине.

"Мы продолжаем адаптироваться на этом пути. В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя", - сказал госсекретарь.

Он повторил, что самый быстрый способ положить конец войне - это "дать Украине сильную руку на поле боя", что, по его словам, и делают США.

Напомним, глава Пентагона Остин в контексте предстоящей встречи "Рамштайн" отметил, что Штаты будут поддерживать Украину, пока это будет необходимо.

Также РБК-Украина рассказывало, что известно о новой встрече в формате "Рамштайн" и чего от нее ожидать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энтони Блинкен
NEWS
Первая оценка выполнения рекомендаций Еврокомиссии состоится в феврале, - Шмыгаль
Первая оценка выполнения рекомендаций Еврокомиссии состоится в феврале, - Шмыгаль
DAILY
Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление