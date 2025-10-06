Загуменний про цілодобовий домашній арешт: спроби заблокувати роботу КМДА продовжуються

Влада продовжує тиск на КМДА та намагається дискредитувати її роботу.
Як пише РБК-Україна, про це заявив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, коментуючи сьогоднішнє рішення суду про застосування до нього цілодобового домашнього арешту.
"Публічна дискредитація мене як працівника обраної міської влади та блокування роботи продовжується! Сьогодні суд ухвалив рішення про застосування до мене цілодобового домашнього арешту. Вважаю це рішення спробою блокувати роботу апарату КМДА, чинити тиск і дискредитувати мене як керівника", - заявив Дмитро Загуменний.
Він зазначив, що усі звинувачення стосовно нього ґрунтуються на інформації структури, якої не існувало під час подій, що розглядає суд.
"Усі звинувачення ґрунтуються на відповіді організації, яка не існувала на момент мого відрядження", - наголосив керівник апарату КМДА.
Загуменний запевнив, що не піддаватиметься залякуванням і надалі відстоюватиме інтереси громади в межах закону.
Раніше Дмитро Загуменний заявив, що справа проти нього носить політичний характер через його критику центральної влади та військової адміністрації Києва.
Як повідомлялося, з 2019 року проти представників столичної влади було відкрито понад 1500 кримінальних проваджень, проведено понад 1200 обшуків та вручено більше 300 підозр.
При цьому за цей же час було винесено лише 4 звинувачувальних вироки, які набрали законної сили.