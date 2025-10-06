Загуменний про цілодобовий домашній арешт: спроби заблокувати роботу КМДА продовжуються

"Публічна дискредитація мене як працівника обраної міської влади та блокування роботи продовжується! Сьогодні суд ухвалив рішення про застосування до мене цілодобового домашнього арешту. Вважаю це рішення спробою блокувати роботу апарату КМДА, чинити тиск і дискредитувати мене як керівника", - заявив Дмитро Загуменний.

Він зазначив, що усі звинувачення стосовно нього ґрунтуються на інформації структури, якої не існувало під час подій, що розглядає суд.

"Усі звинувачення ґрунтуються на відповіді організації, яка не існувала на момент мого відрядження", - наголосив керівник апарату КМДА.

Загуменний запевнив, що не піддаватиметься залякуванням і надалі відстоюватиме інтереси громади в межах закону.