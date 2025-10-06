Загуменный о круглосуточном домашнем аресте: попытки заблокировать работу КГГА продолжаются

Власть продолжает давление на КГГА и пытается дискредитировать ее работу.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, комментируя сегодняшнее решение суда о применении к нему круглосуточного домашнего ареста.
"Публичная дискредитация меня как работника избранной городской власти и блокирование работы продолжается! Сегодня суд принял решение о применении ко мне круглосуточного домашнего ареста. Считаю это решение попыткой блокировать работу аппарата КГГА, оказать давление и дискредитировать меня как руководителя", - заявил Дмитрий Загуменный.
Он отметил, что все обвинения в отношении него основываются на информации структуры, которой не существовало во время событий, которые рассматривает суд.
"Все обвинения основываются на ответе организации, которая не существовала на момент моей командировки", - подчеркнул руководитель аппарата КГГА.
Загуменный заверил, что не будет поддаваться запугиванию и в дальнейшем будет отстаивать интересы общества в рамках закона.
Ранее Дмитрий Загуменный заявил, что дело против него носит политический характер из-за его критики центральной власти и военной администрации Киева.
Как сообщалось, с 2019 года против представителей столичной власти было открыто более 1500 уголовных производств, проведено более 1200 обысков и вручено более 300 подозрений.
При этом за это же время было вынесено лишь 4 обвинительных приговора, которые вступили в законную силу.