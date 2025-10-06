Загуменный о круглосуточном домашнем аресте: попытки заблокировать работу КГГА продолжаются

"Публичная дискредитация меня как работника избранной городской власти и блокирование работы продолжается! Сегодня суд принял решение о применении ко мне круглосуточного домашнего ареста. Считаю это решение попыткой блокировать работу аппарата КГГА, оказать давление и дискредитировать меня как руководителя", - заявил Дмитрий Загуменный.

Он отметил, что все обвинения в отношении него основываются на информации структуры, которой не существовало во время событий, которые рассматривает суд.

"Все обвинения основываются на ответе организации, которая не существовала на момент моей командировки", - подчеркнул руководитель аппарата КГГА.

Загуменный заверил, что не будет поддаваться запугиванию и в дальнейшем будет отстаивать интересы общества в рамках закона.