Загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух направится на юг

В ближайшие дни загрязненный пожаром в Чернобыльской зоне воздух будет двигаться в южном и юго-восточном направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра ядерной и радиационной безопасности.

Отмечается, что в Чернобыльской зоне все еще активны несколько зон возгорания, в частности в Денисовецком, Котовском, Корогодском, Паришевском и Лубянском лесничествах.

"По прогнозным расчетам траектории движения 14 апреля и в начале 15 апреля, потенциально загрязненные воздушные массы будут направлены в южном и юго-восточном направлении. В этот период по всей Киевской области будут наблюдаться осадки примерно до нескольких мм/ч", - сообщили в Центре.

Фото: прогноз распространения загрязненного воздуха с 3:00 14 апреля до 11:00 15 апреля (sstc.ua)

Согласно прогнозу информационно-кризисного центра Госатомрегулирования, максимальные концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха Киева могут временно доходить до единиц мБк/м3.

"Прогнозируемые концентрации не превышают те, которые наблюдались ранее, и не наносят вред здоровью населения", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что радиационный фон в Киеве, в результате пожаров в Чернобыльской зоне, находится в норме.

Напомним, по словам главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, спасателям необходимо еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.