Загрязненную российскую нефть полностью вытеснили с территории Украины

Фото: Укртранснафта (ukrtransnafta.com)

Для вытеснения загрязненной нефти понадобилось более полугода

"Укртранснафта" завершила вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений с украинского участка нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, 18 января 2020 года загрязненная нефть вытеснена к словацко-украинской границе, а 21 января - в пункт сдачи нефти "Будковце" (Словакия).

Как отметили в компании, во время вытеснения российской нефти с завышенным содержанием хлоридов "Укртранснафта" ежедневно вместе с международной сюрвейерской компанией SGS проверяла качество нефти, поступающей с территории России, и не фиксировала повторных случаев поступления загрязненного сырья.

На протяжении всего периода вытеснения некачественной российской нефти по украинскому участку нефтепровода "Дружба" ОАО "Транснефть" резервировало производственные мощности "Укртранснафты" и уплатило компании за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года 4,336 млн евро компенсации.

Напомним, в результате попадания хлороганичных соединений в нефтепровод "Дружба" российскую нефть отказались принимать в Словакии и Венгрии, в которые транспортирует нефть "Укртранснафта". В связи с этим компания вынужденно останавливала транзит с 25 апреля до 11 мая 2019 года и с 17 до 21 мая 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, 19 апреля в Беларуси заявили о резком ухудшении качества нефти, которая поступает с территории России по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений превышало норму в десятки раз.

После этого ряд стран прекратили транзит и переработку российской нефти, в том числе и Украина. В частности АО "Укртранснафта" вынужденно прекратила транзит нефти по магистральном нефтепровода "Мозырь-Броды" ("Дружба") 25 апреля.