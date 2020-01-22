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Забруднену російську нафту повністю витіснили з території України

Новини » Економіка     22.01.2020 - 16:32
Забруднену російську нафту повністю витіснили з території України
Фото: Укртранснафта (ukrtransnafta.com)

Для витіснення забрудненої нафти знадобилося понад півроку

"Укртранснафта" завершила витіснення російської нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук з української ділянки нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляє прес-служба компанії.

За даними прес-служби, 18 січня 2020 року забруднена нафта витіснена до словацько-українського кордону, а 21 січня - до Пункту здачі нафти "Будковце" (Словаччина).

Як зазначили в компанії, під час витіснення російської нафти із завищеним вмістом хлоридів "Укртранснафта" щодня разом з міжнародною сюрвеєрською компанією SGS перевіряла якість нафти, що надходить з Росії, і не фіксувала повторних випадків надходження забрудненої сировини.

Впродовж всього періоду витіснення неякісної російської нафти з української ділянки нафтопроводу "Дружба" ПАТ "Транснефть" резервувало виробничі потужності "Укртранснафти" та сплатило компанії за надання цієї послуги з травня 2019 року по січень 2020 року 4,336 млн євро компенсації.

Забруднену російську нафту повністю витіснили з території України

Нагадаємо, внаслідок потрапляння хлороганічних сполук до нафтопроводу "Дружба" російську нафту відмовились приймати у Словаччині та Угорщині, до яких транспортує нафту "Укртранснафта". У зв’язку з цим компанія вимушено зупиняла транзит з 25 квітня до 11 травня 2019 року та з 17 до 21 травня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить з території Росії по трубопроводу "Дружба". Зміст хлорорганічних сполук перевищувало норму в десятки разів.

Після цього ряд країн припинили транзит і переробку російської нафти, в тому числі і Україна. Зокрема АТ "Укртранснафта" вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир-Броди" ("Дружба") 25 квітня.

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