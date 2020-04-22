Качество воздуха в Киеве вернулось к норме

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Индекс загрязненности воздуха в Киеве составляет 35 при максимально допустимом значении 50

Качество воздуха в Киеве в ночь на 22 апреля вернулось к нормальным показателям. Как передает РБК-Украина, об этом данные ресурса IQAir.

В частности, индекс загрязнения воздуха в столице составляет 35 пунктов при максимально допустимом значении 50. Таким образом, состояние воздуха оценивается как "хорошее".

Напомним, 19 апреля уровень загрязненности воздуха в Киеве стал худшим в мире. Максимально допустимые показатели загрязнения были превышены почти в 5 раз - 213 при максимальном значении в 50.

Одной из причин загрязнения воздуха в Киеве стали пожары вокруг столицы. Только за 18 апреля было зафиксировано 37 пожаров травянного настила и торфяников.