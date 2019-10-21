Забруднення повітря в Києві спостерігається в 7 районах: карта

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Високий рівень забруднення повітря у Солом'янському, Голосіївському, Печерському, Шевченківському районах

У понеділок, 21 жовтня, спостерігається високий рівень забруднення повітря у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані CityScale.

На правому березі столиці високий рівень забруднення повітря у Солом'янському, Голосіївському, Печерському, Шевченківському, Подільському районах, біля аеропорту "Київ", Набережного шосе, моста імені Патона, Південного моста.

Погіршення повітря на вулиці Набережно-Рибальська, площі Перемоги, біля станцій метро "Арсенальна", "Вокзальна", "Святошин", "Лук'янівська", а також на Караваєвих дачах.

Фото: забруднення повітрі у Києві (скріншот CityScale)

Крім того, на лівому березі столиці забруднене повітря у Дарницькому, Деснянському районах. Зокрема, на проспекті Миру, Бориспільській вулиці, Харківському шосе.

За даними CityScale, проблема забруднення пов'язана з підприємствами.

Раніше в Київській міській державній адміністрації повідомили, що відстежити рівень забруднення повітря в Києві можна на карті CityScale.

За даними прем'єра Олексія Гончарука, на сьогоднішній день український уряд не має офіційних даних про аномальне забруднення повітря в Києві чи інших регіона.

Зазначимо, у Київській міській державній адміністрації повідомляли про забруднення повітря у Голосіївському районі Києва. Причина в тому, що в селі Романків, що в Обухівському районі, горить понад 1,4 га торфовищ.

Раніше Styler повідомляв, що в Києві зафіксовано найвищий показник рівня забруднення повітря серед інших міст України.