Загрозою Харкову росіяни, можливо, намагаються розтягнути сили ЗСУ перед наступом, - ISW

Російські війська, можливо, намагаються використати загрозу наступу на Харків, щоб розтягнути українські сили на ширшу лінію фронту на сході України перед початком свого літнього наступу, передбачають в Інституті вивчення війни (ISW).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив учора, 28 квітня, що Росія накопичує війська на Харківському напрямку та проводить перегрупування. Україна зі свого боку посилює найнебезпечніші ділянки на цьому напрямі.
В Інституті зазначають, що заява Сирського не говорить про неминучість російської наступальної операції проти Харкова. Головком зазначив, що українські сили нещодавно покращили свої позиції біля Сіньківки (на північний схід від Куп'янська), а російський міліблогер заявив, що війська РФ відступили на невелику відстань від Сіньківки через брак живої сили в цьому районі.
Нездатність російських бригад захопити Сіньківку, незважаючи на неодноразові масовані піхотні та механізовані атаки протягом багатомісячного наступу, ставить під сумнів їхню боєздатність, а також боєздатність північного угруповання військ загалом, вважають у ISW.
"ISW продовжує вважати, що потенційний майбутній російський наступ з метою захоплення Харкова буде надзвичайно амбітним заходом, який створить серйозні проблеми для російських сил, особливо з урахуванням того, що російські сили зіткнуться з оснащеними українськими силами після прибуття військової допомоги США", - говориться у звіті.
Водночас російські окупанти можуть використати загрозу наступу на Харків, щоб розтягнути українські сили на ширшу лінію фронту на сході України перед початком свого літнього наступу.
Сирський заявив, що Росія накопичує війська на Харківському напрямку і проводить перегрупування. Україна зі свого боку посилює найнебезпечніші ділянки на цьому напрямі.
Останнім часом РФ посилила обстріли Харкова. Крім того, пропагандисти запускають дезінформацію для місцевого населення про те, що нібито існує загроза наступу. Таким чином, росіяни хочуть спровокувати місцевих жителів покинути місто.
Командувач Нацгвардії вважає, що росіяни не зможуть окупувати Харків. Він наголосив, що для цього їм знадобиться кілька років.
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