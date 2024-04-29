Угрозой Харькову россияне, возможно, пытаются растянуть силы ВСУ перед наступлением, - ISW

Российские войска, возможно, пытаются использовать угрозу наступления на Харьков, чтобы растянуть украинские силы на более широкую линию фронта на востоке Украины перед началом своего летнего наступления, предполагают в Институте изучения войны (ISW).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил вчера, 28 апреля, что Россия накапливает войска на Харьковском направлении и проводит перегруппировку. Украина со своей стороны усиливает самые опасные участки на этом направлении.

В Институте отмечают, что заявление Сырского не говорит о неизбежности российской наступательной операции против Харькова. Главком отметил, что украинские силы недавно улучшили свои позиции возле Синьковки (к северо-востоку от Купянска), а российский милблогер заявил, что войска РФ отступили на небольшое расстояние от Синьковки из-за нехватки живой силы в этом районе.

Неспособность российских бригад захватить Синьковку, несмотря на неоднократные массированные пехотные и механизированные атаки в течение многомесячного наступления, ставит под сомнение их боеспособность, а также боеспособность северной группировки войск в целом, считают в ISW.

"ISW продолжает считать, что потенциальное будущее российское наступление с целью захвата Харькова будет чрезвычайно амбициозным предприятием, которое создаст серьезные проблемы для российских сил, особенно с учетом того, что российские силы столкнутся с лучше оснащенными украинскими силами после прибытия военной помощи США", - говорится в отчете.

Вместе с тем, российские оккупанты могут использовать угрозу наступления на Харьков, чтобы растянуть украинские силы на более широкую линию фронта на востоке Украины перед началом своего летнего наступления.

