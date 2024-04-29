Угрозой Харькову россияне, возможно, пытаются растянуть силы ВСУ перед наступлением, - ISW
Российские войска, возможно, пытаются использовать угрозу наступления на Харьков, чтобы растянуть украинские силы на более широкую линию фронта на востоке Украины перед началом своего летнего наступления, предполагают в Институте изучения войны (ISW).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил вчера, 28 апреля, что Россия накапливает войска на Харьковском направлении и проводит перегруппировку. Украина со своей стороны усиливает самые опасные участки на этом направлении.
В Институте отмечают, что заявление Сырского не говорит о неизбежности российской наступательной операции против Харькова. Главком отметил, что украинские силы недавно улучшили свои позиции возле Синьковки (к северо-востоку от Купянска), а российский милблогер заявил, что войска РФ отступили на небольшое расстояние от Синьковки из-за нехватки живой силы в этом районе.
Неспособность российских бригад захватить Синьковку, несмотря на неоднократные массированные пехотные и механизированные атаки в течение многомесячного наступления, ставит под сомнение их боеспособность, а также боеспособность северной группировки войск в целом, считают в ISW.
"ISW продолжает считать, что потенциальное будущее российское наступление с целью захвата Харькова будет чрезвычайно амбициозным предприятием, которое создаст серьезные проблемы для российских сил, особенно с учетом того, что российские силы столкнутся с лучше оснащенными украинскими силами после прибытия военной помощи США", - говорится в отчете.
Вместе с тем, российские оккупанты могут использовать угрозу наступления на Харьков, чтобы растянуть украинские силы на более широкую линию фронта на востоке Украины перед началом своего летнего наступления.
Угрозы Харькову
Сырский заявил, что Россия накапливает войска на Харьковском направлении и проводит перегруппировку. Украина со своей стороны усиливает самые опасные участки на этом направлении.
В последнее время РФ усилила обстрелы Харькова. Кроме того, пропагандисты запускают дезинформацию для местного населения о том, что якобы существует угроза наступления. Таким образом россияне хотят спровоцировать местных жителей покинуть город.
Командующий Нацгвардией считает, что россияне не смогут оккупировать Харьков. Он подчеркнул, что для этого им понадобится несколько лет.
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