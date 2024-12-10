Загрози немає. Чи був "прорив" кордону у Сумській області і що відбувається у регіоні

Чи дійсно був "прорив" та що каже місцева влада та прикордонники?

Цієї ночі проєкт DeepState оновив мапу, повідомивши про просування противника біля низки населених пунктів. Зокрема, повідомлялося про рух ворога біля Плехово (Курська область), де продовжується українська операція, а також села Олександрія, яке розташоване в прикордонні Сумської області.

Фото: аналітики позначили окупованою на Сумщині площу в 1, 98 кв км (deepstatemap)

Цю інформацію аналітиків поширили одразу в мережі, називаючи це як "прорив" росіян в регіоні. На це відреагували в Сумській ОВА. Там стверджують, що інформація про прорив росіянами кордону на Сумщині є фейком.

"Повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіаресурсах - ворожа дезінформація, яка не відповідає дійсності. Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована", - зазначив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Він закликав громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації та не піддаватись на маніпуляції ворога, який намагається розхитати ситуацію на Сумщині.

Про те, що інформація про прорив ворога на територію Сумської області не відповідає дійсності, заявили й в Держприкордонслужбі України. Як сказав речник відомства Андрій Демченко в ефірі каналу "Київ 24", наразі не було зафіксовано жодних спроб заходу або бойових дій окупантів у вищевказаній місцевості.

Він пояснив, що ця територія до того ж є заболоченою, що ускладнює можливість росіян закріпитися або розвивати наступ. Натомість за його словами, війська РФ намагаються діяти на іншому напрямку - в Курській області, щоб витіснити українські сили із зайнятих позицій.

Загрози вторгнення військ РФ на Сумщину немає

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в коментарі РБК-Україна висловив думку, що зараз говорити про загрози для Сумщини не варто. Оскільки, щоб уникнути цієї загрози, Україна й розпочала, в тому числі, наступальні дії на Курщині, зазначив він.

"Я навіть можу припустити, що в DeepState навряд чи помиляються. Вони доволі такі коректно роблять свої висновки й те, що вони зображують на мапі. Можливо, це були якісь спроби якихось ДРГ зайти. Це щось таке несуттєве", - сказав Гетьман.

За його словами, не варто вважати, що там якісь війська зайшли й там якісь серйозні бойові дії.

"Оскільки наш Генштаб, коли дає офіційні зведення, він точно не бреше. Інколи бувають деякі неточності. За три роки я їх бачив дві. Бо навмисно розповідати неправду ми не маємо права. Адже за нами дивиться весь цивілізований світ та аналізує всі наші дії", - каже Гетьман.

Експерт не виключає, що та площа, яка відмічена наразі аналітиками червоним кольором на мапі, може стати до завтра-післязавтра "сірою" зоною.