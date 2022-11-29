UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Загрози по графіку". До киян звернулися через очікування повторних ударів Росії

Ілюстративне фото: до киян звернулися через очікування повторних ударів Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Жителям Києва необхідно довіряти лише офіційній інформації на тлі загроз нових ракетних ударів, оскільки росіяни намагаються посіяти паніку серед населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

"Останні масовані ракетні обстріли мирних міст України та Києва у тому числі - це не тільки знищення критичної інфраструктури. Рашисти атакують і в інформаційному просторі, щоб нав'язати нам почуття "загрози по графіку". Але ми з вами давно усвідомили, що мир в Україні можливий тільки після нашої перемоги! А тому знаємо, що обстріли можливі у будь-який час і будь-де доти, доки триває війна", - зазначив він.

За словами Попка, українські сили протиповітряної оборони перебувають у стані постійної бойової готовності до можливих ракетних ударів.

"Під час повітряної тривози дотримуйтесь правил безпеки і слідуйте в укриття. Довіряйте тільки повідомленням з офіційних джерел", - наголосив чиновник.

Він додав, що мешканцям столиці необхідно зберігати спокій, оскільки паніка приносить користь лише ворогові.

Нагадаємо, раніше начальник прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявляла, що Росія готується до нової ракетної атаки. Вороги вивели у Чорне море ракетоносій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПВОВійна Росії проти Україниракетный удар