"Загрози по графіку". До киян звернулися через очікування повторних ударів Росії

"Останні масовані ракетні обстріли мирних міст України та Києва у тому числі - це не тільки знищення критичної інфраструктури. Рашисти атакують і в інформаційному просторі, щоб нав'язати нам почуття "загрози по графіку". Але ми з вами давно усвідомили, що мир в Україні можливий тільки після нашої перемоги! А тому знаємо, що обстріли можливі у будь-який час і будь-де доти, доки триває війна", - зазначив він.

За словами Попка, українські сили протиповітряної оборони перебувають у стані постійної бойової готовності до можливих ракетних ударів.

"Під час повітряної тривози дотримуйтесь правил безпеки і слідуйте в укриття. Довіряйте тільки повідомленням з офіційних джерел", - наголосив чиновник.

Він додав, що мешканцям столиці необхідно зберігати спокій, оскільки паніка приносить користь лише ворогові.