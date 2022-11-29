"Угрозы по графику". К киевлянам обратились из-за ожидания повторных ударов России

"Последние массированные ракетные обстрелы мирных городов Украины и Киева в том числе - это не только уничтожение критической инфраструктуры. Рашисты атакуют и в информационном пространстве, чтобы навязать нам чувство “угрозы по графику”. Но мы с вами давно осознали, что мир в Украине возможен только после нашей победы! А потому знаем, что обстрелы возможны в любое время и где угодно до тех пор, пока продолжается война", - отметил он.

По словам Попко, украинские силы противовоздушной обороны находятся в состоянии постоянной боевой готовности к возможным ракетным ударам.

"Во время воздушной тревоге соблюдайте правила безопасности и следуйте в укрытие. Доверяйте только сообщениям из официальных источников", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что жителям столицы необходимо сохранять спокойствие, поскольку паника приносит пользу только врагу.