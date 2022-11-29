"Загрози по графіку". До киян звернулися через очікування повторних ударів Росії
Жителям Києва необхідно довіряти лише офіційній інформації на тлі загроз нових ракетних ударів, оскільки росіяни намагаються посіяти паніку серед населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.
"Останні масовані ракетні обстріли мирних міст України та Києва у тому числі - це не тільки знищення критичної інфраструктури. Рашисти атакують і в інформаційному просторі, щоб нав'язати нам почуття "загрози по графіку". Але ми з вами давно усвідомили, що мир в Україні можливий тільки після нашої перемоги! А тому знаємо, що обстріли можливі у будь-який час і будь-де доти, доки триває війна", - зазначив він.
За словами Попка, українські сили протиповітряної оборони перебувають у стані постійної бойової готовності до можливих ракетних ударів.
"Під час повітряної тривози дотримуйтесь правил безпеки і слідуйте в укриття. Довіряйте тільки повідомленням з офіційних джерел", - наголосив чиновник.
Він додав, що мешканцям столиці необхідно зберігати спокій, оскільки паніка приносить користь лише ворогові.
Нагадаємо, раніше начальник прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявляла, що Росія готується до нової ракетної атаки. Вороги вивели у Чорне море ракетоносій.
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