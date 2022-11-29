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"Загрози по графіку". До киян звернулися через очікування повторних ударів Росії

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Київ, Вівторок 29 листопада 2022 18:41
"Загрози по графіку". До киян звернулися через очікування повторних ударів Росії Ілюстративне фото: до киян звернулися через очікування повторних ударів Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Жителям Києва необхідно довіряти лише офіційній інформації на тлі загроз нових ракетних ударів, оскільки росіяни намагаються посіяти паніку серед населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

"Останні масовані ракетні обстріли мирних міст України та Києва у тому числі - це не тільки знищення критичної інфраструктури. Рашисти атакують і в інформаційному просторі, щоб нав'язати нам почуття "загрози по графіку". Але ми з вами давно усвідомили, що мир в Україні можливий тільки після нашої перемоги! А тому знаємо, що обстріли можливі у будь-який час і будь-де доти, доки триває війна", - зазначив він.

За словами Попка, українські сили протиповітряної оборони перебувають у стані постійної бойової готовності до можливих ракетних ударів.

"Під час повітряної тривози дотримуйтесь правил безпеки і слідуйте в укриття. Довіряйте тільки повідомленням з офіційних джерел", - наголосив чиновник.

Він додав, що мешканцям столиці необхідно зберігати спокій, оскільки паніка приносить користь лише ворогові.

Нагадаємо, раніше начальник прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявляла, що Росія готується до нової ракетної атаки. Вороги вивели у Чорне море ракетоносій.

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