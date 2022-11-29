ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Угрозы по графику". К киевлянам обратились из-за ожидания повторных ударов России

Новина українською →
Киев, Вторник 29 ноября 2022 18:41
"Угрозы по графику". К киевлянам обратились из-за ожидания повторных ударов России Иллюстративное фото: к киевлянам обратились из-за ожидания повторных ударов России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жителям Киева необходимо доверять только официальной информации на фоне угроз новых ракетных ударов, поскольку россияне пытаются посеять панику среди населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

"Последние массированные ракетные обстрелы мирных городов Украины и Киева в том числе - это не только уничтожение критической инфраструктуры. Рашисты атакуют и в информационном пространстве, чтобы навязать нам чувство “угрозы по графику”. Но мы с вами давно осознали, что мир в Украине возможен только после нашей победы! А потому знаем, что обстрелы возможны в любое время и где угодно до тех пор, пока продолжается война", - отметил он.

По словам Попко, украинские силы противовоздушной обороны находятся в состоянии постоянной боевой готовности к возможным ракетным ударам.

"Во время воздушной тревоге соблюдайте правила безопасности и следуйте в укрытие. Доверяйте только сообщениям из официальных источников", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что жителям столицы необходимо сохранять спокойствие, поскольку паника приносит пользу только врагу.

Напомним, ранее начальник пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что Россия готовится к новой ракетной атаке. Враги вывели в Черное море ракетоноситель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ПВО Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России