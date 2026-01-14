ua en ru
Загрожує до восьми років: судитимуть водія, що у Києві побив велосипедиста за зауваження

Середа 14 січня 2026 15:18
Загрожує до восьми років: судитимуть водія, що у Києві побив велосипедиста за зауваження Фото: у Києві судитимуть водія, що побив велосипедиста за зауваження (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Водію Mercedes-Benz, який у Києві спричинив тяжкі тілесні ушкодження велосипедисту та залишив непритомного на узбіччі, загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції у Києві.

Зазначається, що слідчі Подільського управління поліції завершили досудове розслідування стосовно водія автомобіля.

Подробиці справи

Нагадаємо, подія сталася у вересні минулого року на вулиці Межигірській у Подільському районі столиці.

Правоохоронці з’ясували, що між водієм позашляховика та велосипедистом виник конфлікт через порушення правил зупинки – автомобіль було припарковано безпосередньо на велосипедній смузі і це заблокувало рух двоколісного транспорту.

Після зауваження з боку велосипедиста, водій відреагував агресивно та завдав потерпілому кілька ударів кулаком у голову та груди. Від отриманих ударів чоловік упав на асфальт, вдарився головою та знепритомнів.

Обвинувачений, усвідомлюючи, що потерпілий перебуває у небезпечному для життя стані, не викликав медичну допомогу та не вжив жодних заходів для його порятунку. Натомість він відтягнув непритомного велосипедиста на узбіччя дороги й поїхав з місця події.

Унаслідок нападу, 40-річного киянина було госпіталізовано з тяжкими тілесними ушкодженнями - закритою черепно-мозкової травмою та переломом скроневої кістки. Його реабілітація триває досі.

Тоді правоохоронці, за участі аналітиків кримінального аналізу, затримали підозрюваного – ним виявився 44-річний підприємець, який проживає на Київщині.

Що загрожує нападнику

Слідчі зібрали достатню доказову базу та скерували до суду обвинувальний акт відносно нападника за двома статтями Кримінального кодексу України: умисне тяжке тілесне ушкодження та завідоме залишення без допомоги особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані.

Максимальна санкція статей передбачає до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що суд обрав 44-річному мешканцю Київської області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

