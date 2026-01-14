ua en ru
Грозит до восьми лет: будут судить водителя, который в Киеве избил велосипедиста за замечание

Среда 14 января 2026 15:18
UA EN RU
Грозит до восьми лет: будут судить водителя, который в Киеве избил велосипедиста за замечание Фото: в Киеве будут судить водителя, избившего велосипедиста за замечание (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Водителю Mercedes-Benz, который в Киеве нанес тяжкие телесные повреждения велосипедисту и оставил без сознания на обочине, грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киеве.

Отмечается, что следователи Подольского управления полиции завершили досудебное расследование в отношении водителя автомобиля.

Подробности дела

Напомним, происшествие произошло в сентябре прошлого года на улице Межигорской в Подольском районе столицы.

Правоохранители выяснили, что между водителем внедорожника и велосипедистом возник конфликт из-за нарушения правил остановки - автомобиль был припаркован непосредственно на велосипедной полосе и это заблокировало движение двухколесного транспорта.

После замечания со стороны велосипедиста, водитель отреагировал агрессивно и нанес потерпевшему несколько ударов кулаком в голову и грудь. От полученных ударов мужчина упал на асфальт, ударился головой и потерял сознание.

Обвиняемый, осознавая, что потерпевший находится в опасном для жизни состоянии, не вызвал медицинскую помощь и не принял никаких мер для его спасения. Вместо этого он оттащил без сознания велосипедиста на обочину дороги и уехал с места происшествия.

В результате нападения, 40-летний киевлянин был госпитализирован с тяжелыми телесными повреждениями - закрытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости. Его реабилитация продолжается до сих пор.

Тогда правоохранители, при участии аналитиков криминального анализа, задержали подозреваемого - им оказался 44-летний предприниматель, проживающий на Киевщине.

Что грозит нападающему

Следователи собрали достаточную доказательную базу и направили в суд обвинительный акт в отношении нападавшего по двум статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное тяжкое телесное повреждение и заведомое оставление без помощи лица, находившегося в опасном для жизни состоянии.

Максимальная санкция статей предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд избрал 44-летнему жителю Киевской области меру пресечения в виде содержания под стражей.

