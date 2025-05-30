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Загрожує відносинам з ЄС: комітет ВР підтримав проєкт закону про АРМА

П'ятниця 30 травня 2025 11:54 promo
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Загрожує відносинам з ЄС: комітет ВР підтримав проєкт закону про АРМА Фото: комітет ВР підтримав проєкт закону про АРМА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроект щодо АРМА, який отримав критику від антикорупційних органів як такий, що загрожує антикорупційній реформі і несе загрозу для виконання Україною зобов’язань перед ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТСН".

Проєкт закону був підтриманий 28 травня 2025 року в режимі відеоконференції на засіданні Комітету з питань антикорупційної політики під головуванням Голови Комітету Анастасії Радіної. Вона ж і є співавторкою цього проєкту №12374-д.

Це альтернативний до урядового проєкт закону, який різко критикувався представниками Офісу генерального прокурора, САП, НАЗК та Антимонопольним комітетом.

Проєкт закону, за твердженням представників антикорупційних органів, містить масу ризиків і загрожує виконанню зобов’язань України перед Європейським Союзом.

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