Загрожує відносинам з ЄС: комітет ВР підтримав проєкт закону про АРМА

Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроект щодо АРМА, який отримав критику від антикорупційних органів як такий, що загрожує антикорупційній реформі і несе загрозу для виконання Україною зобов’язань перед ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ТСН ".

Проєкт закону був підтриманий 28 травня 2025 року в режимі відеоконференції на засіданні Комітету з питань антикорупційної політики під головуванням Голови Комітету Анастасії Радіної. Вона ж і є співавторкою цього проєкту №12374-д.

Це альтернативний до урядового проєкт закону, який різко критикувався представниками Офісу генерального прокурора, САП, НАЗК та Антимонопольним комітетом.

Проєкт закону, за твердженням представників антикорупційних органів, містить масу ризиків і загрожує виконанню зобов’язань України перед Європейським Союзом.