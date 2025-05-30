ua en ru
Пт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Угрожает отношениям с ЕС: комитет ВР поддержал проект закона об АРМА

Пятница 30 мая 2025 11:54
UA EN RU
Угрожает отношениям с ЕС: комитет ВР поддержал проект закона об АРМА Фото: комитет ВР поддержал проект закона об АРМА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект по АРМА, который получил критику от антикоррупционных органов как угрожающий антикоррупционной реформе и несущий угрозу для выполнения Украиной обязательств перед ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"ТСН".

Проект закона был поддержан 28 мая 2025 года в режиме видеоконференции на заседании Комитета по вопросам антикоррупционной политики под председательством Председателя Комитета Анастасии Радиной. Она же и является соавтором этого проекта №12374-д.

Это альтернативный правительственному проект закона, который резко критиковался представителями Офиса генерального прокурора, САП, НАПК и Антимонопольным комитетом.

Проект закона, по утверждению представителей антикоррупционных органов, содержит массу рисков и угрожает выполнению обязательств Украины перед Европейским Союзом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Верховная рада
NEWS
Сибига призвал РФ передать меморандум ко второму раунду переговоров: почему это важно
Сибига призвал РФ передать меморандум ко второму раунду переговоров: почему это важно
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам