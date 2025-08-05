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Загрожує понад 100 культурам: який небезпечний клоп може знищити врожай в Україні

Українців попереджають про клопа, який пошкоджує понад 100 видів рослин (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Значну загрозу для садів, полів, городів і навіть лісових або декоративних насаджень в Україні становить жовто-бурий мармуровий клоп.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Чим небезпечний цей клоп

Згідно з інформацією експертів Держпродспоживслужби, жовто-бурий мармуровий клоп (Halyomorpha halys Stal) - небезпечний поліфаг. Тобто організм, який харчується різноманітною їжею.

Він становить значну загрозу для аграрного сектору України (для врожаю та рослинництва) з огляду на:

  • широке коло рослин-господарів;
  • здатність швидко розмножуватись.

Зазначається, що через це клоп здатен спричинити істотні економічні збитки.

Жовто-бурий мармуровий клоп (фото: dpss.gov.ua)

Як комаха може потрапляти в Україну

В цілому жовто-бурий мармуровий клоп може потрапити на територію України або поширюватися в межах країни такими шляхами:

  • разом із транспортними засобами, сільськогосподарською технікою та обладнанням;
  • у пакувальних матеріалах - дерев'яній тарі, контейнерах, ящиках для збору та зберігання плодів;
  • із садивним матеріалом, зрізаними квітами та гілками, свіжими овочами й фруктами з регіонів розповсюдження шкідника;
  • з іншими рослинами та об'єктами рослинного походження.

Шляхи поширення небезпечної комахи в Україні (інфографіка: dpss.gov.ua)

Які рослини може пошкоджувати клоп

У Держпродспоживслужбі повідомили, що в цілому цей клоп пошкоджує понад 100 видів культурних і дикорослих рослин, зокрема:

  • плодові культури: яблуня, груша, слива, вишня, черешня, абрикос, персик, хурма, цитрусові;
  • ягідні культури: виноград, малина, шовковиця, шипшина;
  • горіхоплідні: ліщина (фундук);
  • овочеві: огірок, томат, перець, баклажан, бамія, квасоля;
  • сільськогосподарські культури: соя, кукурудза, пшениця, ячмінь, боби, горох, нут, спаржа;
  • лісові й декоративні насадження: листяні дерева й чагарники.

Культури, яким загрожує клоп, і симптоми ураження (інфографіка: dpss.gov.ua)

Симптоми ураження рослин шкідником

Українцям розповіли, що симптоми ураження рослин залежать від виду культури:

  • плодові дерева: некротичні ділянки на листі та плодах, знебарвлення та/або деформація плодів, погіршення смаку;
  • виноград: опадання та недорозвиненість ягід;
  • фундук: зупинка розвитку ядра через пошкодження у період молочно-воскової стиглості;
  • овочі: білі губчасті або голчасті ділянки тканини під шкіркою;
  • соя: пунктирні темні плями, деформоване насіння та стручки, знижена схожість;
  • кукурудза: пригнічений ріст, знебарвлення та висихання зерен, неповне запилення.

Методи виявлення небезпечного клопа

У Держпродспоживслужбі розповіли, що для виявлення жовто-бурого мармурового клопа використовуються феромонні пастки (з травня по жовтень).

"У промислових господарствах рекомендовано 1 пастку на гектар, у приватному секторі - 1 пастку на сад чи ділянку", - пояснили українцям.

Крім того, рекомендується проводити візуальні обстеження - у три ключові періоди:

  • під час весняної активності шкідника (у травні);
  • у період пікового розвитку популяції (впродовж липня-серпня);
  • у фазу пошуку місць для зимівлі (з вересня по листопад).

Методи виявлення клопа-шкідника (інфографіка: dpss.gov.ua)

Як можна боротися з клопом-шкідником

Основні заходи боротьби з жовто-бурим мармуровим клопом ділять умовно на:

  • механічний метод - збір комах (згрібання, змітання) у місцях зимівлі з подальшим знищенням;
  • хімічний метод - застосування дозволених в Україні препаратів (піретроїди, фосфорорганічні, неонікотиноїди) з урахуванням фаз розвитку популяції шкідника.

Наголошується, що злагоджені дії аграріїв та фітосанітарних фахівців є ключовими у стримуванні поширення цього небезпечного карантинного шкідника.

"У разі виявлення підозрілих особин або характерних ознак пошкодження рослин просимо негайно звернутись до територіального органу Держпродспоживслужби у вашій області", - закликали українців.

Уточнюється, що своєчасне виявлення та локалізація вогнищ є ключовими факторами для запобігання поширенню шкідника та збереження врожаю.

Методи боротьби зі шкідником (інфографіка: dpss.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які небезпечні для рослин комахи знищують сад за кілька років і як від них захиститись.

Крім того, ми пояснювали, чому в Україні зникають метелики й куди подівся колорадський жук.

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