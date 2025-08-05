Загрожує понад 100 культурам: який небезпечний клоп може знищити врожай в Україні

Значну загрозу для садів, полів, городів і навіть лісових або декоративних насаджень в Україні становить жовто-бурий мармуровий клоп.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Згідно з інформацією експертів Держпродспоживслужби, жовто-бурий мармуровий клоп (Halyomorpha halys Stal) - небезпечний поліфаг. Тобто організм, який харчується різноманітною їжею.
Він становить значну загрозу для аграрного сектору України (для врожаю та рослинництва) з огляду на:
Зазначається, що через це клоп здатен спричинити істотні економічні збитки.
В цілому жовто-бурий мармуровий клоп може потрапити на територію України або поширюватися в межах країни такими шляхами:
У Держпродспоживслужбі повідомили, що в цілому цей клоп пошкоджує понад 100 видів культурних і дикорослих рослин, зокрема:
Українцям розповіли, що симптоми ураження рослин залежать від виду культури:
У Держпродспоживслужбі розповіли, що для виявлення жовто-бурого мармурового клопа використовуються феромонні пастки (з травня по жовтень).
"У промислових господарствах рекомендовано 1 пастку на гектар, у приватному секторі - 1 пастку на сад чи ділянку", - пояснили українцям.
Крім того, рекомендується проводити візуальні обстеження - у три ключові періоди:
Основні заходи боротьби з жовто-бурим мармуровим клопом ділять умовно на:
Наголошується, що злагоджені дії аграріїв та фітосанітарних фахівців є ключовими у стримуванні поширення цього небезпечного карантинного шкідника.
"У разі виявлення підозрілих особин або характерних ознак пошкодження рослин просимо негайно звернутись до територіального органу Держпродспоживслужби у вашій області", - закликали українців.
Уточнюється, що своєчасне виявлення та локалізація вогнищ є ключовими факторами для запобігання поширенню шкідника та збереження врожаю.
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