Загрожує понад 100 культурам: який небезпечний клоп може знищити врожай в Україні

Чим небезпечний цей клоп

Згідно з інформацією експертів Держпродспоживслужби, жовто-бурий мармуровий клоп (Halyomorpha halys Stal) - небезпечний поліфаг. Тобто організм, який харчується різноманітною їжею.

Він становить значну загрозу для аграрного сектору України (для врожаю та рослинництва) з огляду на:

широке коло рослин-господарів;

здатність швидко розмножуватись.

Зазначається, що через це клоп здатен спричинити істотні економічні збитки.

Жовто-бурий мармуровий клоп (фото: dpss.gov.ua)

Як комаха може потрапляти в Україну

В цілому жовто-бурий мармуровий клоп може потрапити на територію України або поширюватися в межах країни такими шляхами:

разом із транспортними засобами, сільськогосподарською технікою та обладнанням;

у пакувальних матеріалах - дерев'яній тарі, контейнерах, ящиках для збору та зберігання плодів;

із садивним матеріалом, зрізаними квітами та гілками, свіжими овочами й фруктами з регіонів розповсюдження шкідника;

з іншими рослинами та об'єктами рослинного походження.

Шляхи поширення небезпечної комахи в Україні (інфографіка: dpss.gov.ua)

Які рослини може пошкоджувати клоп

У Держпродспоживслужбі повідомили, що в цілому цей клоп пошкоджує понад 100 видів культурних і дикорослих рослин, зокрема:

плодові культури : яблуня, груша, слива, вишня, черешня, абрикос, персик, хурма, цитрусові;

: яблуня, груша, слива, вишня, черешня, абрикос, персик, хурма, цитрусові; ягідні культури : виноград, малина, шовковиця, шипшина;

: виноград, малина, шовковиця, шипшина; горіхоплідні : ліщина (фундук);

: ліщина (фундук); овочеві : огірок, томат, перець, баклажан, бамія, квасоля;

: огірок, томат, перець, баклажан, бамія, квасоля; сільськогосподарські культури : соя, кукурудза, пшениця, ячмінь, боби, горох, нут, спаржа;

: соя, кукурудза, пшениця, ячмінь, боби, горох, нут, спаржа; лісові й декоративні насадження: листяні дерева й чагарники.

Культури, яким загрожує клоп, і симптоми ураження (інфографіка: dpss.gov.ua)

Симптоми ураження рослин шкідником

Українцям розповіли, що симптоми ураження рослин залежать від виду культури:

плодові дерева : некротичні ділянки на листі та плодах, знебарвлення та/або деформація плодів, погіршення смаку;

: некротичні ділянки на листі та плодах, знебарвлення та/або деформація плодів, погіршення смаку; виноград : опадання та недорозвиненість ягід;

: опадання та недорозвиненість ягід; фундук : зупинка розвитку ядра через пошкодження у період молочно-воскової стиглості;

: зупинка розвитку ядра через пошкодження у період молочно-воскової стиглості; овочі : білі губчасті або голчасті ділянки тканини під шкіркою;

: білі губчасті або голчасті ділянки тканини під шкіркою; соя : пунктирні темні плями, деформоване насіння та стручки, знижена схожість;

: пунктирні темні плями, деформоване насіння та стручки, знижена схожість; кукурудза: пригнічений ріст, знебарвлення та висихання зерен, неповне запилення.

Методи виявлення небезпечного клопа

У Держпродспоживслужбі розповіли, що для виявлення жовто-бурого мармурового клопа використовуються феромонні пастки (з травня по жовтень).

"У промислових господарствах рекомендовано 1 пастку на гектар, у приватному секторі - 1 пастку на сад чи ділянку", - пояснили українцям.

Крім того, рекомендується проводити візуальні обстеження - у три ключові періоди:

під час весняної активності шкідника (у травні);

у період пікового розвитку популяції (впродовж липня-серпня);

у фазу пошуку місць для зимівлі (з вересня по листопад).

Методи виявлення клопа-шкідника (інфографіка: dpss.gov.ua)

Як можна боротися з клопом-шкідником

Основні заходи боротьби з жовто-бурим мармуровим клопом ділять умовно на:

механічний метод - збір комах (згрібання, змітання) у місцях зимівлі з подальшим знищенням;

- збір комах (згрібання, змітання) у місцях зимівлі з подальшим знищенням; хімічний метод - застосування дозволених в Україні препаратів (піретроїди, фосфорорганічні, неонікотиноїди) з урахуванням фаз розвитку популяції шкідника.

Наголошується, що злагоджені дії аграріїв та фітосанітарних фахівців є ключовими у стримуванні поширення цього небезпечного карантинного шкідника.

"У разі виявлення підозрілих особин або характерних ознак пошкодження рослин просимо негайно звернутись до територіального органу Держпродспоживслужби у вашій області", - закликали українців.

Уточнюється, що своєчасне виявлення та локалізація вогнищ є ключовими факторами для запобігання поширенню шкідника та збереження врожаю.

Методи боротьби зі шкідником (інфографіка: dpss.gov.ua)