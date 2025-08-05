Угрожает более 100 культурам: какой опасный клоп может уничтожить урожай в Украине

Значительную угрозу для садов, полей, огородов и даже лесных или декоративных насаждений в Украине представляет желто-бурый мраморный клоп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Согласно информации экспертов Госпродпотребслужбы, желто-бурый мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal) - опасный полифаг. То есть организм, который питается разнообразной пищей.
Он представляет значительную угрозу для аграрного сектора Украины (для урожая и растениеводства) учитывая:
Отмечается, что из-за этого клоп способен вызвать существенные экономические убытки.
В целом желто-бурый мраморный клоп может попасть на территорию Украины или распространяться в пределах страны такими путями:
В Госпродпотребслужбе сообщили, что в целом этот клоп повреждает более 100 видов культурных и дикорастущих растений, в частности:
Украинцам рассказали, что симптомы поражения растений зависят от вида культуры:
В Госпродпотребслужбе рассказали, что для выявления желто-бурого мраморного клопа используются феромонные ловушки (с мая по октябрь).
"В промышленных хозяйствах рекомендуется 1 ловушку на гектар, в частном секторе - 1 ловушку на сад или участок", - объяснили украинцам.
Кроме того, рекомендуется проводить визуальные обследования - в три ключевых периода:
Основные меры борьбы с желто-бурым мраморным клопом делят условно на:
Подчеркивается, что слаженные действия аграриев и фитосанитарных специалистов являются ключевыми в сдерживании распространения этого опасного карантинного вредителя.
"В случае выявления подозрительных особей или характерных признаков повреждения растений просим немедленно обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы в вашей области", - призвали украинцев.
Уточняется, что своевременное выявление и локализация очагов являются ключевыми факторами для предотвращения распространения вредителя и сохранения урожая.
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