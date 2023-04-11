Загрожує міжнародним польотам. На сході РФ почалося сильне виверження вулкана
На Камчатці в РФ сталося виверження вулкана Шивелуч, внаслідок чого в небо піднявся стовп попелу на висоту понад 10 кілометрів, який становить підвищену загрозу для міжнародних польотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Наголошується, що велика хмара попелу дрейфує на захід на висоті до 15 кілометрів. Місцева влада незабаром після виверження закрила школи і наказала жителям прилеглих сіл залишатися вдома. У зв'язку з поганою видимістю та сильними опадами попелу перекрито понад 250 км доріг, всі рейсові автобуси в районі виверження скасовано.
Шивелуч, один із найбільших та найактивніших вулканів Камчатки, за останні 10 тисяч років пережив близько 60 значних вивержень, останнє з яких сталося у 2007 році.
Раніше повідомлялося, що в Індонезії на острові Ява сталося виверження вулкана Мерапі, який також називають вулканом Судного дня.
Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що нещодавно на острові Сіау Індонезії сталося виверження вулкана Карангетанг.
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