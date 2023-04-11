ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Загрожує міжнародним польотам. На сході РФ почалося сильне виверження вулкана

Новость на русском →
Вівторок 11 квітня 2023 02:29
Загрожує міжнародним польотам. На сході РФ почалося сильне виверження вулкана Фото: на сході РФ почалося сильне виверження вулкана (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

На Камчатці в РФ сталося виверження вулкана Шивелуч, внаслідок чого в небо піднявся стовп попелу на висоту понад 10 кілометрів, який становить підвищену загрозу для міжнародних польотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що велика хмара попелу дрейфує на захід на висоті до 15 кілометрів. Місцева влада незабаром після виверження закрила школи і наказала жителям прилеглих сіл залишатися вдома. У зв'язку з поганою видимістю та сильними опадами попелу перекрито понад 250 км доріг, всі рейсові автобуси в районі виверження скасовано.

Шивелуч, один із найбільших та найактивніших вулканів Камчатки, за останні 10 тисяч років пережив близько 60 значних вивержень, останнє з яких сталося у 2007 році.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії на острові Ява сталося виверження вулкана Мерапі, який також називають вулканом Судного дня.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що нещодавно на острові Сіау Індонезії сталося виверження вулкана Карангетанг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Камчатка
NEWS
Україна повернула з російського полону 100 військових
Україна повернула з російського полону 100 військових
DAILY
Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені