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Угрожает международным полетам. На востоке РФ началось сильное извержение вулкана

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Вторник 11 апреля 2023 02:29
Угрожает международным полетам. На востоке РФ началось сильное извержение вулкана Фото: на востоке РФ началось сильное извержение вулкана (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

На Камчатке в РФ произошло извержение вулкана Шивелуч, в результате чего в небо поднялся столб пепла на высоту более 10 километров, который представляет повышенную угрозу для международных полетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что большое облако пепла дрейфует на запад на высоте до 15 километров. Местные власти вскоре после извержения закрыли школы и приказали жителям близлежащих сел оставаться дома. В связи с плохой видимостью и сильными осадками пепла перекрыто более 250 км дорог, все рейсовые автобусы в районе извержения отменены.

Шивелуч, один из крупнейших и наиболее активных вулканов Камчатки, за последние 10 тысяч лет пережил около 60 значительных извержений, последнее из которых произошло в 2007 году.

Ранее сообщалось, что в Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи, который также называют "вулканом Судного дня".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно на острове Сиау Индонезии произошло извержение вулкана Карангетанг.

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