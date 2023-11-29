Загрожує довічне. Чоловікові, який хотів підпалити дітей під Харковом, оголосили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який учора в Харківській області намагався підпалити дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.
"Подія сталася у селі Станичне Красноградського району 28 листопада. Місцевий мешканець у стані алкогольного спʼяніння з пластикової пляшки облив бензином 5 підлітків віком від 11 до 17 років та підпалив", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що діти тілесні ушкодження не отримали. З місця події поліцейські вилучили речові докази.
За даним фактом слідчим Красноградського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.
Поліція повідомляє, що чоловіка затримали і повідомили йому про підозру.
За скоєний злочин він може отримати покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років або довічне ув'язнення.
Учора начальник слідчого управління Національної поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що четверо дівчаток і хлопець сиділи за столом, коли до них підійшов місцевий безробітний.
Як зазначив Болвінов, діти не постраждали - їхній одяг дивом не загорівся. За його словами, у поліції є інформація про те, що підозрюваний був у нетверезому стані.
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