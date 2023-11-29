Загрожує довічне. Чоловікові, який хотів підпалити дітей під Харковом, оголосили підозру

"Подія сталася у селі Станичне Красноградського району 28 листопада. Місцевий мешканець у стані алкогольного спʼяніння з пластикової пляшки облив бензином 5 підлітків віком від 11 до 17 років та підпалив", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що діти тілесні ушкодження не отримали. З місця події поліцейські вилучили речові докази.

Чоловікові може загрожувати довічне ув'язнення

За даним фактом слідчим Красноградського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.

Поліція повідомляє, що чоловіка затримали і повідомили йому про підозру.

За скоєний злочин він може отримати покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років або довічне ув'язнення.

Що цьому передувало

Учора начальник слідчого управління Національної поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що четверо дівчаток і хлопець сиділи за столом, коли до них підійшов місцевий безробітний.

Як зазначив Болвінов, діти не постраждали - їхній одяг дивом не загорівся. За його словами, у поліції є інформація про те, що підозрюваний був у нетверезому стані.