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У Харківській області чоловік облив дітей бензином та підпалив: його затримали (відео)

Вівторок 28 листопада 2023 20:45
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У Харківській області чоловік облив дітей бензином та підпалив: його затримали (відео) Ілюстративне фото: у Харківській області чоловік облив дітей бензином та підпалив (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У селі Станичне Харківської області п'яний чоловік сьогодні, 28 листопада, увечері облив дітей бензином, а згодом спробував їх підпалити. Зловмисника затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника слідчого управління Національної поліції Харківської області Сергія Болвінова у Facebook.

"Відео з камер спостереження шокує - дорослий чоловік пристає до компанії підлітків у магазині, а потім виливає на них горючу рідину та підпалює. На щастя, діти встигли втекти", - написав Болвінов.

Він уточнив, що четверо дівчат та хлопець сиділи за столом, коли до них підійшов місцевий безробітний. Наймолодшій потерпілій одинадцять років, а найстаршому - сімнадцять.

Як зазначив Болвінов, діти не постраждали - їхній одяг дивом не загорівся. Після інциденту потерпілих відвезли до лікарні на додатковий огляд.

За його словами, поліція має інформацію про те, що підозрюваний був у нетверезому стані.

Причини нападу наразі невідомі. Дії чоловіка кваліфікували як замах на вбивство двох чи більше осіб, зокрема малолітніх дітей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під Києвом прийомна мати била дитину. Для цього вона використовувала хромовану трубу.

Інцидент стався в одному з дитячих будинків сімейного типу у Київській області.

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