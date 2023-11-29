Грозит пожизненное. Мужчине, который хотел поджечь детей под Харьковом, объявили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который вчера в Харьковской области пытался поджечь детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.
"Происшествие произошло в селе Станичное Красноградского района 28 ноября. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения из пластиковой бутылки облил бензином 5 подростков в возрасте от 11 до 17 лет и поджег", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дети телесные повреждения не получили. С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.
По данному факту следователем Красноградского районного отдела полиции открыто уголовное производство по факту покушения на убийство.
Полиция сообщает, что мужчину задержали и сообщили ему о подозрении.
За совершенное преступление он может получить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение.
Вчера начальник следственного управления Национальной полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что четыре девочки и парень сидели за столом, когда к ним подошел местный безработный.
Как отметил Болвинов, дети не пострадали - их одежда чудом не загорелась. По его словам, у полиции есть информация о том, что подозреваемый был в нетрезвом состоянии.
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