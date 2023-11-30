Що сталось?

"Оперативники ДВБ Нацполіції у взаємодії зі слідчими СБУ та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора зібрали доказову базу відносно 30 мешканців Запорізької області, які працюють в "Головному управлінні внутрішніх справ" тимчасово окупованого Запоріжжя.

Так зване "правоохоронне відомство" очолила 40-річна мешканка Мелітополя, яка раніше працювала у юридичному відділі псевдооргану. Через її відданість "російському миру", вона швидко стала головним "стражем правопорядку" на тимчасово окупованих територіях. Також терористи довірили їй провести реорганізацію правоохоронного органу під стандарти російського законодавства.

Фото: Загрожує 15 років в'язниці. Повідомлено про підозру ще 30 колаборантам (npu.gov.ua)

"Крім неї скористалися можливістю будувати кар’єру у "народній міліції" ще 29 місцевих мешканців. Більшість з них несуть службу у підрозділах дільничних інспекторів, кадрового забезпечення, карного розшуку, кінологічної служби та чергової частині. Серед перебіжчиків також є і 9 колишніх правоохоронців", - додає пресслужба

Що загрожує?

Наразі зрадники продовжують виконувати накази ворога й захищати інтереси кремлівської влади. Їм заочно оголосили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 - колабораційна діяльність. Кожному загрожує від 12 до 15 років в'язниці.