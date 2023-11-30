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Грозит 15 лет тюрьмы. Сообщено о подозрении еще 30 коллаборантам

Фото: Грозит 15 лет тюрьмы. Сообщено о подозрении еще 30 коллаборантам (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Объявлено подозрение жители Мелитополя, возглавившей нелегитимную милицию Запорожья, а также 29 ее подчиненным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Что случилось?

"Оперативники ДВБ Нацполиции во взаимодействии со следователями СБУ и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора собрали доказательную базу в отношении 30 жителей Запорожской области, которые работают в "Главном управлении внутренних дел" временно оккупированного Запорожья. 

Так называемое "правоохранительное ведомство" возглавила 40-летняя жительница Мелитополя, которая ранее работала в юридическом отделе псевдооргана. Из-за ее преданности "русскому миру", она быстро стала главным "стражем правопорядка" на временно оккупированных территориях. Также террористы доверили ей провести реорганизацию правоохранительного органа под стандарты российского законодательства.

Фото: Грозит 15 лет тюрьмы. Сообщено о подозрении еще 30 коллаборантам (npu.gov.ua)

"Кроме нее воспользовались возможностью строить карьеру в "народной милиции" еще 29 местных жителей. Большинство из них несут службу в подразделениях участковых инспекторов, кадрового обеспечения, уголовного розыска, кинологической службы и дежурной части. Среди перебежчиков также есть и 9 бывших правоохранителей", - добавляет пресс-служба

Что чревато?

Сейчас предатели продолжают выполнять приказы врага и защищать интересы кремлевской власти. Им заочно объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность. Каждому грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсоне правоохранители задержали коллаборанта, который в прошлом году помогал России проводить "референдум".

Между тем жителя Закарпатской области приговорили к четырем годам при содействии бегству военнообязанных за границу.

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