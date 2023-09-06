Загрожує 15 років за ґратами. Викрито зрадницю, яка допомагала Росії з "паспортизацією"

Як пише пресслужба, зрадницею виявилась мешканка обласного центру, яка раніше працювала у регіональному підрозділі Державної міграційної служби.

Під час окупації жінка підтримала терористів за що й отримала "призначення" до місцевої окупаційної адміністрації Росії. Там вона стала "фахівцем відділу паспортно-візової служби" складі окупаційного "МВС Херсонської області".

"На цій "посаді" колаборантка забезпечувала виконання вказівок кремля щодо примусового одержання місцевими жителями російських паспортів. Для цього видавала громадянам так звані "адресні довідки", які були підставою для оформлення громадянства Росії", - додає СБУ.

Зокрема зрадниця переписувала за російським "зразком" паспортну документацію мешканців окупованої частини області.

Після звільнення Херсону нашими воїнами зрадниця сподівалась "відсидітись" у власному помешканні, втім, їй не вдалось уникнути правосуддя.

Відповідно до підозри за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України їй загрожує до 15 років в'язниці.

Примусова "паспортизація"

На тимчасово окупованих територіях російські терористи примушують людей отримувати триколор в обмін на доступ до тих, чи інших благ.

Аби посилити "паспортизацію" росіяни неодноразово вдавались до шантажу, який стосувався відмови цивільним в евакуації після підриву ГЕС, відмови в наданні медичних послуг або ж недопущенні дітей до навчання.