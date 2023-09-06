Грозит 15 лет за решеткой. Разоблачена предательница, которая помогала России с "паспортизацией"

Как пишет пресс-служба, предательницей оказалась жительница областного центра, которая ранее работала в региональном подразделении Государственной миграционной службы.

Во время оккупации женщина поддержала террористов за что и получила "назначение" в местную оккупационную администрацию России. Там она стала "специалистом отдела паспортно-визовой службы" в составе оккупационного "МВД Херсонской области".

"На этой "должности" коллаборационистка обеспечивала выполнение указаний кремля по принудительному получению местными жителями российских паспортов. Для этого выдавала гражданам так называемые "адресные справки", которые были основанием для оформления гражданства России", - добавляет СБУ.

В частности, предательница переписывала по российскому "образцу" паспортную документацию жителей оккупированной части области.

После освобождения Херсона нашими воинами предательница надеялась "отсидеться" в собственном доме, впрочем, ей не удалось избежать правосудия.

Согласно подозрению по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Принудительная "паспортизация"

На временно оккупированных территориях российские террористы заставляют людей получать триколор в обмен на доступ к тем или иным благам.

Чтобы усилить "паспортизацию" россияне неоднократно прибегали к шантажу, который касался отказа гражданским в эвакуации после подрыва ГЭС, отказа в предоставлении медицинских услуг или недопущении детей к обучению.