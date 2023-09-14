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Загрожує до 15 років за ґратами. В Слов'янську затримано ворожого коригувальника вогню

Фото: в Слов'янську затримано ворожого коригувальника вогню (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Служби безпеки України затримали ворожого інформатора, який коригував удари російських терористів голосовими повідомленнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Інформатор збирав розвіддані про місця базування українських захисників у районі Слов’янська. Найбільше його цікавила дислокація наших воїнів, СБУ й Держприкордонслужби на прифронтовій території Донецької області. 

Для збору інформації він обходив місто й прилеглі селища, де приховано фіксував позиції Сил оборони. Отримані відомості він передавав агресору через двох "зв'язкових", які виявились: 

  • командиром батальйону "Єнакієво-Дунайська бригада";
  • бойовик "мотострілкового полку" Південного військового округу ЗС РФ. 

 "Встановлено, що передачу розвідданих фігурант робив у виді голосових повідомлень через популярний месенджер. Він сподівався, що такий спосіб не приверне увагу правоохоронців", - додає СБУ. 

Під час обшуків було виявлено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь країни-агресора. 

Відповідно до за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України зраднику загрожує до 15 років тюрми. 

 

Фото: в Слов'янську затримано ворожого коригувальника вогню (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також затримала ворожу коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ Ігоря Кастюкевича. Зрадниця "працювала" в Херсоні.

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