Грозит до 15 лет за решеткой. В Славянске задержан вражеский корректировщик огня

Информатор собирал разведданные о местах базирования украинских защитников в районе Славянска. Больше всего его интересовала дислокация наших воинов, СБУ и Госпогранслужбы на прифронтовой территории Донецкой области.

Для сбора информации он обходил город и близлежащие поселки, где скрыто фиксировал позиции Сил обороны. Полученные сведения он передавал агрессору через двух "связных", которые оказались:

командиром батальона "Енакиево-Дунайская бригада";

боевиком "мотострелкового полка" Южного военного округа ВС РФ.

"Установлено, что передачу разведданных фигурант делал в виде голосовых сообщений через популярный мессенджер. Он надеялся, что такой способ не привлечет внимание правоохранителей", - добавляет СБУ.

Во время обысков был обнаружен мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Согласно ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины предателю грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: в Славянске задержан вражеский корректировщик огня (ssu.gov.ua)