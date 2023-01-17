Грозит 12 лет заключения: в Украине под суд пойдет взятый в плен "вагнеровец"

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении участника ЧВК "Вагнер". Он попал в плен к украинским военным в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.

По данным следствия, задержанный отбывал наказание в исправительной колонии №4 в Костромской области. Там его судили за угон автомобиля. Мужчина согласился добровольно вступить в ряды "вагнеровцев", поскольку ему обещали зарплату в размере 100 тысяч рублей.

Также ему обещали дополнительно 100 тысяч рублей после окончания шестимесячного контракта. Кроме этого всем заключенным, кто вступил в ЧВК "Вагнер", обещали полное помилование после окончания контракта и так называемое "чистое письмо".

Задержанный был направлен на обучение в Луганскую область. Оно проходило в одной из разграбленных местных больниц. Силы обороны Украины взяли его в плен в декабре 2022 во время боев в Донецкой области.