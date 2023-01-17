Грозит 12 лет заключения: в Украине под суд пойдет взятый в плен "вагнеровец"
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении участника ЧВК "Вагнер". Он попал в плен к украинским военным в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.
По данным следствия, задержанный отбывал наказание в исправительной колонии №4 в Костромской области. Там его судили за угон автомобиля. Мужчина согласился добровольно вступить в ряды "вагнеровцев", поскольку ему обещали зарплату в размере 100 тысяч рублей.
Также ему обещали дополнительно 100 тысяч рублей после окончания шестимесячного контракта. Кроме этого всем заключенным, кто вступил в ЧВК "Вагнер", обещали полное помилование после окончания контракта и так называемое "чистое письмо".
Задержанный был направлен на обучение в Луганскую область. Оно проходило в одной из разграбленных местных больниц. Силы обороны Украины взяли его в плен в декабре 2022 во время боев в Донецкой области.
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские защитники продолжают удерживать оборону на Донбассе. В то же время, на некоторых участках фронта на востоке ВСУ атакуют оккупантов.
Так, по данным на утро вторника, 17 января, ВСУ ликвидировали в сутки 870 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 116 950 военных.
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