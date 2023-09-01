Загрожує до 12 років тюрми. У Львівській області судитимуть офіцера, який побив солдата

У Львівській області офіцер наніс тяжкі тілесні ушкодження підлеглому солдату. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як повідомляється, про інцидент, який трапився наприкінці червня, на гарячу лінію ДБР повідомила сестра потерпілого. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідством встановлено, що офіцер побив солдата, коли побачив, що той справляє природні потреби неподалік намету. У такий спосіб він нібито хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців.

Працівники ДБР за сприяння відділу безпеки Держприкордонслужби у стислі терміни зібрали необхідні докази, опитали близько 50 свідків та провели слідчі експерименти.

Як підтвердила експертиза, солдат зазнав тяжких тілесних ушкоджень - у нього діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Зараз він вже завершив лікування і повернувся на службу.

Задля безпеки, згідно із законом "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", його перевели в інший підрозділ.

Фото: Державне бюро розслідувань

Офіцера обвинувачують у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Побиття військових

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали чоловіка, який побив та пограбував військового у Тернопільській області.

Як з'ясувало слідство, між потерпілим та підозрюваним виник конфлікт, який переріс у бійку. В момент, коли військовий знепритомнів, зловмисник відібрав у нього автомат, бронежилет та втік у невідомому напрямку.

Також ми повідомляли, що начальник одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Полтавській області побив до втрати свідомості свого підлеглого. Правоохоронці оголосили йому про підозру.