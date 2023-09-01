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Грозит до 12 лет тюрьмы. Во Львовской области будут судить офицера, который избил солдата

Львовская область, Пятница 01 сентября 2023 09:56
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Грозит до 12 лет тюрьмы. Во Львовской области будут судить офицера, который избил солдата Фото: во Львовской области будут судить офицера, который избил солдата (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во Львовской области офицер нанес тяжкие телесные повреждения подчиненному солдату. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как сообщается, об инциденте, произошедшем в конце июня, на горячую линию ГБР сообщила сестра потерпевшего. Обвинительный акт направлен в суд.

Следствием установлено, что офицер избил солдата, увидев, что тот справляет естественные потребности неподалеку от палатки. Таким образом он якобы хотел научить подчиненного правилам поведения и повысить собственный авторитет среди военнослужащих.

Сотрудники ГБР при содействии отдела безопасности Госпогранслужбы в сжатые сроки собрали необходимые доказательства, опросили около 50 свидетелей и провели следственные эксперименты.

Как подтвердила экспертиза, солдат получил тяжелые телесные повреждения - у него диагностировали закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Сейчас он уже завершил лечение и вернулся на службу.

В целях безопасности, согласно закону "Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве", его перевели в другое подразделение.

Грозит до 12 лет тюрьмы. Во Львовской области будут судить офицера, который избил солдатаФото: Государственное бюро расследований

Офицер обвиняется в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Избиение военных

Напомним, недавно правоохранители задержали мужчину, который избил и ограбил военного в Тернопольской области.

Как выяснило следствие, между потерпевшим и подозреваемым возник конфликт, переросший в драку. В момент, когда военный потерял сознание, злоумышленник отобрал у него автомат, бронежилет и скрылся в неизвестном направлении.

Также мы сообщали, что начальник одного из районных отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Полтавской области избил до потери сознания своего подчиненного. Правоохранители объявили ему о подозрении.

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Львовская область ГБР
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