Грозит до 12 лет тюрьмы. Во Львовской области будут судить офицера, который избил солдата
Во Львовской области офицер нанес тяжкие телесные повреждения подчиненному солдату. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Как сообщается, об инциденте, произошедшем в конце июня, на горячую линию ГБР сообщила сестра потерпевшего. Обвинительный акт направлен в суд.
Следствием установлено, что офицер избил солдата, увидев, что тот справляет естественные потребности неподалеку от палатки. Таким образом он якобы хотел научить подчиненного правилам поведения и повысить собственный авторитет среди военнослужащих.
Сотрудники ГБР при содействии отдела безопасности Госпогранслужбы в сжатые сроки собрали необходимые доказательства, опросили около 50 свидетелей и провели следственные эксперименты.
Как подтвердила экспертиза, солдат получил тяжелые телесные повреждения - у него диагностировали закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Сейчас он уже завершил лечение и вернулся на службу.
В целях безопасности, согласно закону "Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве", его перевели в другое подразделение.
Фото: Государственное бюро расследований
Офицер обвиняется в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Избиение военных
Напомним, недавно правоохранители задержали мужчину, который избил и ограбил военного в Тернопольской области.
Как выяснило следствие, между потерпевшим и подозреваемым возник конфликт, переросший в драку. В момент, когда военный потерял сознание, злоумышленник отобрал у него автомат, бронежилет и скрылся в неизвестном направлении.
Также мы сообщали, что начальник одного из районных отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Полтавской области избил до потери сознания своего подчиненного. Правоохранители объявили ему о подозрении.
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